В Пловдив ще гостува известното в цяла Европа шоу Rock the Opera

© Античен театър



3 коментара за Античен театър ул. "Цар Ивайло" Събития в обекта: Dead Can Dance 30.06.2019



Неслучайно в едно интервю Рийле заявява, че ако беше наш съвременник, Бетовен би писал рок музика. По-малко известна подробност е, че роденият в Щутгарт диригент още през 1999 г. записва не другаде, а в България симфоничен кавър на “Highway Star" – една от най-популярните песни на Deep Purple. Не е изненада и фактът, че още в самото начало новопоявилото се шоу получава подкрепа от Иън Гилън – рок легенда от Deep Purple и Black Sabbath, който участва като солист в 11 спектакъла Rock the Opera.



Диригентът е уверен, че феновете ще получат именно това, което очакват – автентично звучене и запомняща се интерпретация на хитове като “We Are The Champions" на Queen, “Smoke On The Water" на Deep Purple, “Shine On You Crazy Diamond" на Pink Floyd и “With or Without You" на U2. Но тук в рецептата добавяме елегантност, класа и стил, каквито дава симфоничният оркестър, и нотка романтика, която идва от естествения античен декор и от невероятното осветление. Без съмнение спектакълът Rock the Opera е образец на популярния жанр кросоувър, в който класиката и рокът си дават среща, за да зарадват и най-претенциозните почитатели на качествената музика.



Успехът следва маестро Рийле на големите европейски сцени – Виенската опера, Концергебау в Амстердам, десетки концерти в Загреб, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Палермо, Прага, Москва, Истанбул, Базел, Рейкявик и др. Голям успех бе и първото гостуване в България през декември миналата година, когато шоуто разтресе пълната Зала 1 на НДК.



На античната сцена на 7 септември пловдивската публика ще има удоволствието да чуе Звезди Керемидчиев (АХАТ), Атанас Пенев (БТР), победителката от първия български “Мюзик Айдъл" – Невена Цонева, Маркета Пауличкова от Чехия и Леан Джарвис от Великобритания. Те са подготвили програма с най-доброто, създадено от Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones и други класически рок групи.



Събитието се очертава като един от най-важните акценти в септемврийския афиш на Европейската столица на културата, а билетите вече се разпространяват в мрежата на Eventim.