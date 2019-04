Уникална за България дигитална услуга нареди Пловдив до Виена, Токио и Отава!

© По време на фестивал "Вино и гурме" посетителите ще имат възможност да се запознаят с услугата Plovdiv City Concierge. Представянето на първия дигитален помощник на чуждестранните туристи и посетителите на Пловдив в месинджър на английски език 24/7 ще е състои на 11.05.2019 г.. от 16:00 часа в Стария град.



Пловдив – първият град в България с виртуален асистент. Може ли градът да си говори с гостите, да ги съветва в кой ресторант да хапнат и къде да се повеселят, какво да видят, къде да купят сувенир, къде е денонощната аптека, какво ще бъде времето утре, колко чист е въздухът днес, и още много други теми – денонощно?



Пловдив вече може!



На 1 април Пловдив стана първият град в България с виртуален асистент. Това нареди Пловдив сред градовете в света, които вече общуват с посетителите и гражданите чрез свои чатботове - Виена, Прага, Токио, Буенос Айрес, Отава и други.



Виртуалният асистент "Пловдив Сити Консиерж“ е иновативен проект на столичната чатбот агенция Umni в сътрудничество с Inside&Out, лицензиран представител на In Your Pocket Bulgaria. In Your Pocket е един от най-големите европейски доставчици на туристическа информация за над 100 града на континента, която се публикува онлайн и в справочници, издавани в 23 държави, включително и в България.



Това е дигитално средство за града и местния бизнес да комуникират и промотират сред туристите и посетителите на Пловдив най-доброто, което гостите на града могат да видят, чуят, посетят, разгледат и опитат в града. Виртуалният асистент e удобен и лесен за използване без сваляне и инсталиране на приложения и предлага персонализирана информация на потребителите.



Гостите на града могат да търсят в чатбота информация по категория и място или по ключова дума и да му задават въпроси за настаняване, ресторанти, заведения, услуги за бизнеса, събития, развлечения и атракции, шопинг, градски забележителности, транспорт и друга полезна информация като времето, валутен калкулатор, качеството на въздуха, дори хороскопа за деня.



Първата версия на градския чатбот на Пловдив има близо 400 обекта и услуги. Виртуалният асистент ще се развива постоянно и е отворен към бизнеса, заинтересован да бъде представен в този дигитален помощник на посетителите.