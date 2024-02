Съдърланд България с нов трейнинг център в Пловдив и кариерни възможности с немски език

© За плановете на компанията в града, какво могта да очкавт кандидатите и как се печели Great Place to Work сертификат за трета поредна година, споделя Димитър Гълъбов, Изпълнителен директор на Съдърланд България.



Отворихте офис в Пловдив преди 6 години, в момента нямате такъв, какви са плановете ви за развитие в града?



Точно така, Съдърланд отвори офис в града през 2019 и на практика, не е прекъсвал присъствието си в Пловдив, но поради дистанционния модел на работя, който наложихме и тук през последните години, офисът не ни беше нужен. В момента над 100 от служителите на компанията са локализирани тук, но работят от вкъщи.



Плановете ни са да удвоим това число до средата на годината. Ще отворим и нов модерен трейнинг център, в който ще провеждаме въвеждащото обучение на новопостъпилите колеги и впоследствие ще могат да посещават за укрепване на уменията и компетенциите си. Тук ще предлагаме и иновативни обучения за нашите екипи в региона.



Тоест възнамерявате да инвестирате в Пловдив като град?



Със сигурност. Пловдив е вторият по големина град в страната и през 2024 година ще продължим да наемаме нови служители, защото бизнесът ни расте, а с него и необходимостта от увеличаване на екипа ни. Това важи както за колеги, които работят от офисите ни в София, Варна и Бургас, така и за работещите от вкъщи във всяка една точка на страната или хибридно, какъвто модел налагме в Пловдив с новия си трейнинг център.



Какви критерии и компетенции търсите при новите членове на екипа?



Имаме много различни отворени позиции и в момента търсим голям брой мотивирани хора, с готовност за обучение, които владеят немски език на много високо ниво. Те ще имат възможност да се присъединят към разрастващия се екип от специалисти по обслужване на клиенти и продажби за водещ глобален доставчик на телекомуникационни услуги, който заема първо място в бранша в Европа и Германия. Новите служители ще проведат своето въвеждащо обучение в новия трейнинг център, който ще отвори врати скоро в Пловдив. След това ще имат възможност за работа в хибриден модел, включващ периодични посещения на центъра за подновяване на знанията.



Какво заплащане могат да очакват новите служители и какви допълнителни стумули предлага компанията за постигане на отлични реултати?



Възнаграждението за позицията е изключително атрактивно. Предлагаме 2800 лева брутна основна заплата, както и практически неограничен месечен бонус в зависимост от продажбите, което позволява на новите колеги в Пловдив, който се присъдеинят към този проект, да изкарват над 4000 лева месечно. Към това добавяме и атрактивен пакет от социални придобивки, 24 дни платен отпуск и двумесечно специализирано обучение за продажби, включително и продуктово такова. Можете да видите всички детайли за позицията и да кандидатствате тук.



През тази година за трети път успешно се сертифицирахте като Great Place to Work в България, което се дава на работодатели с отлична работна среда. Какво ви отличава от останалите работодатели?



Great Place to Work наградата значи много за нас, защото за поредна година я получаваме на база вота на нашите служители, а тяхното доверие е от ключово значение за нас. Тя отразява ангажимента ни към изграждането на уникална работна среда.



Съдърланд България не само търси служители, но и се стреми да създаде общност, вдъхновена от сътрудничеството и постигането на общи цели. Компаниятя е отлично място за всеки който търси динамична и изпълнена с възможности работна среда, като при нас ще намери гъвкави работни условия, място за професионално развитие и успешно кариерно развитие и баланс между работа и личен живот.



Съдърланд е глобален лидер в управлението на клиентското преживяване (Customer Experience Management). Повече от 37 години ние се грижим за клиентите на нашите клиенти, като непрекъснато подпомагаме растежа им чрез иновативни решения и автоматизация. Международна компания с офиси в 60 локации по света, Съдърланд оперира в България от 2008 г. В страната работят над 2000 служители в три офиса в София, Варна и Бургас или в режим работа от вкъщи, предоставяйки обслужване на клиенти и техническа поддръжка на 20 езика.