© виж галерията На 2 ноември беше открита третата фотоизложба на фотографа Вяра Антонова, която е част от нейната дипломна работа, към АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев". Това ще бъде една пътуваща изложба, с цел да се избегне струпване на публиката. Тя ще посети три от кварталите на града, започвайки с центъра. След това ще бъде изложена в кметството на "Западен" и накрая в "Тракия".



В Дома на културата "Борис Христов" пристигнаха най-различни хора - режисьори, галеристи, учители, приятели и любители на изкуството "Фотография". Заглавието на изложбата "M.A.S.K." e "Me And Self Knowledge" и означава "Аз и себепознанието". Това е лична тема на авторката, за пропуснатите възмжоности, в които сме се съмнявали в себе си. "Сложете си маската!" - каза тя. "Бялата маска на безстрашието. Не за да сте фалшиви, двулични или за да се предпазите от вируса. Прикрийте вашите съмнения и се целете високо!". Тя представя историите на три момичета, които неосъзнато са слагали своята маска и са постигнали целите си!



Програмата на откриването започна с танц от Танцова Школа "Терпсихора", с ръководители Цветомира Гълъбова и Иван Гълъбов. Те представиха танц "Маски", от който се е вдъхновила Вяра, да заснеме този проект. Талантливата цигуларка Лора Петрова омагьоса публиката с прекрасното изпълнение, което изсвири. На изложбата също беше курсовият ръководител на авторката - Фотографът Соня Станкова, която изказа възхищението си от изложбата. Вяра водеше цялата програма, като накрая завърши с нейно изпълнение на песен. Вълнуващо и истинско преживяване, публиката беше впечатлена от нестандартното откриване на изложбата и от красотата на фотографиите. Фотоизложбата може да бъде разгледана до 14 ноември, всеки ден, от 8ч. до 20ч. в Дом на Културата "Борис Христов".



Проектът "Арт Обектив" с изложбата "M.A.S.K." е към творчески инициативи и е реализиран от Национален фонд Култура.