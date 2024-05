Продуцент на U2 и носител на шест награди Grammy идва в Пловдив

© SPIKE Bulgarian Music Showcase (where music and business meet), ще се проведе за трета поредна година в Пловдив на 23, 24 и 25 май 2024 г. За най-големия български музикален шоукейс в Пловдив ще пристигат над 220 участници от над 20 държави - между тях 30 групи и индивидуални из пълнители, които ще свирят на 5 различни сцени в града!



Сред делегатите тази година ще бъдат и някои изключително изявени личности на световната музикална индустрия - Стив Лилиуайт (продуцент на U2, носител на 6 награди “Grammy" и Ордена на британската империя), Ленарт Остлунд (човекът до ABBA, един от най-известните шведски музикални продуценти, 44 години част от Polar Studios), Адам Люис (ръководител на Planetary Group), Карл Мартин (световно признат проектант на музикални пространства), Дейвид Силба (Summerfest, Америка), Aйлийн Крaули (световен специалист по музикален дигитален маркетинг и стрийминг, част от престижната класация Billboard 40 under 40).



SPIKE Bulgarian Music Showcase покрива всички основни теми в музикалния бизнес и както и досега ще бъде напълно безплатен за посещение от всички, които се интересуват от шоубизнес или просто искат да послушат супер яки артисти от цял свят! През деня SPIKE предлага богата дискусионна част, която ще се проведе отново в две зали в Дом на културата "Борис Христов". Заповядайте, за да чуете всички новости от света на музикалната индустрия, представени от специалисти от над 20 държави.



Няма стилови ограничения – ще говорим за музиката в цялата й пъстрота и пълнота. Независимо къде се намирате в кариерата си на артист, продуцент, или лейбъл – дали сте в началото или вече имате популярност и успех, тази срещи ще са много полезни и обогатяващи, вашето място е тук!



На 23, 24 и 25 май 2024-та следете програмата на Rock Bar Download, Бар Fabric, Temple Bar, Безистена и голямата зала на Радио Пловдив, защото всяка вечер там, отново с вход свободен ще са изявите на всички български и международни артисти, участници в SPIKE Bulgarian Music Showcase. Пълният график и имена ще намерите на сайта spikeshowcase.com и в социалните медии на форума.