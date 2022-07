"Празниците на Стария град" посветени на 100 години от рождението на Начо Културата

© Трескава подготовка кипи в ОИ "Старинен Пловдив“ по организацията на тазгодишното издание на "Празници на Стария град“. За 11-ти път в продължение на цяла седмица (12-18.09.2022), къщите и пространствата на Трихълмието ще се оживят от събития, посветени на популяризирането на духовното и историческо наследство на Стария град.



Издание 2022-ра година започва на 12-ти септември с голям концерт на Античния театър, който е подарък за пловдивчани и както всяка година ще е с вход свободен. До 18 септември в празничната седмица ще видим няколко документални изложби, както и такива с арт ателиета за деца и възрастни, концерти, безплатни туристически турове и много изненади.



"Празници на Стария град“ ще отбележи и 5-тата година от старта на инициативата "Море от любов в Стария град", осъществявана съвместно с ОП "Радостни обреди".



Всяка година ОИ "Старинен Пловдив“ отбелязва няколко важни годишнини, свързани с паметни за института дати. През 1956 год. Старият Пловдив е обявен за Архитектурно-исторически резерват (АИР), а през 1979 г. получава златен европейски медал за опазване на паметниците от миналото. От 2011г. е в списъка на археологическите резервати.



Спогодба между България и ЮНЕСКО, подписана през 2004 г., определя статута на резервата "Старинен Пловдив“ като част от допълнителния списък на обектите на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. На 1 април 1969 година се създава Управление "Старинен Пловдив“ и за негов началник е назначен Атанас Кръстев. Управлението, впоследствие е именувано на Сдружение, а от 2004 г. носи днешното си име Общински институт "Старинен Пловдив. Името на Атанас Кръстев – Начо Културата се превръща в синоним за мащабен градеж, който възражда старинната градска част.



През 2022 г. се навършват 100 години от рождението на Атанас Кръстев (роден на 17 септември 1922 г. ), затова и "Празниците на Стария град“ 2022 година ще са под знака на тази важна годишнина. С търпение и постоянство, стъпка по стъпка, "Кметът на Стария град“, както са го наричали хората, без да е имало такава длъжност тогава, възвръща възрожденския блясък на къщите и показва скритото от руини и прах архитектурно богатство на света. Координираната реставрация под негово ръководство запазва духа и облика на града, който се превръща в място, където за минути човек пътешества между векове.



Един от акцентите в програмата на "Празници на Стария град“ е премиерата на нов филм за Атанас Кръстев, по поръчка на община Пловдив. Режисьор на филма е Станислава Калчева, сценарист – актрисата Йоана Буковска-Давидова, оператор е Иван Тонев. Прожекция ще има и на предишния филм за Начо Културата, създаден от БНТ. През септември с изложба "Алафрангата - отворен прозорец към света" в памет на Начо Културата, ОИ "Старинен Пловдив ще гостува в Градска библиотека "Паисий Хилендарски“ като част от Есенни празници на изкуствата Асеновград 2022. Изложбата ще съпътства представянето на книгата на Антон Баев "Начо on my mind“ в родния град на Начо.



ОИ "Старинен Пловдив“ подготвя и една специална изложба "Среща на Трихълмието", представяща различни поколения творци, чийто трудов път е бил свързан с резервата. В тази връзка от екипа отправят покана за участие към художници, реставратори, иконописци, майстори-занаятчии, поети и писатели, които са били част от екипа на Управление "Старинен Пловдив". Приемането на творбите ще се осъществи на 17, 18 и 19 август от 10:00 до 16:00 ч. в къща "Стамболян“. За повече информация и въпроси: Ангелина Янакиева – уредник, тел: 0885185482.



"Градът ни е първата Европейска столица на културата в България, най-старият жив град в Европа и шестият най-стар в света. В годината, в която Пловдив зае 4-то място в престижната класация "Най-добра европейска дестинация“ на European Best Destinations и стана №1 в категориите "Най-добра културна дестинация в Европа“, "Най-романтични дестинации в Европа“, "Най-добри винени дестинации в Европа“, "Най-добрата дестинация в България“, с още по-голямо вдъхновение и ентусиазъм мислим за нови събития, чрез които да покажем историята, богатството и красотата на Трихълмието, но и искаме да отдадем заслужена почит към човека – вдъхновител Атанас Кръстев. Ще покажем неща от музейния фонд на ОИ "Старинен Пловдив“ - много впечатляващи и непоказвани до сега"- сподели доц. д-р Елена Кантарева-Дечева, и.д. директор на ОИ "Старинен Пловдив“.