Пловдив е септември! Вижте богатия културен афиш на града ни

Програма Античен театър



01.09.2019 г. Концерт на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени



07.09.2019 г. Концерт-спектакъл "Rock the opera“ (симфониен рок концерт с най-добрите хитове на: Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, U2, Rolling Stones, Queen)



10.09.2018 г. Мюзикълът "Mamma Mia!“, Софийска опера и балет



11.09.2019 г. Представяне на спектакъл на ансамбъл "Българе“



12.09.2019 г. Балет "Дон Кихот", Държавна опера Стара Загора по покана на Държавна опера - Пловдив



14.09.2019 г. НОЩ/ПЛОВДИВ 2019



15.09.2019 г. Театрален спектакъл "Калигула“, Народен театър "Иван Вазав“ по покана на Държавна опера - Пловдив



16.09.2019 г. Откриване на Празници на Стария град



17.09.2019 г. Концерт на Лили Иванова



19.09.2019 г. Концерт на Михаела Филева



21.09.2019 г. Концерт "Една нощ с Найджъл Кенеди"



24.09.2019 г. Концерт-спектакъл на Георги Христов "Моят път“ и участието на Държавна опера – Варна, Театрално- музикален продуцентски център – Варна



27-28.09.2019 г. Представление на класически японски театър "Но“, по проект "Театър Но с европейски дух“, част от програмата на Пловдив ЕСК 2019



Програма Пловдив 2019 и Община Пловдив



1 септември



Празник на реката Бул. "Марица Юг“ – между моста на панаира и моста на о-в "Адата" 11.00 – 23.00 часа ВХОД СВОБОДЕН С музика и пиротехническо шоу "Пловдив 2019“ ознаменува края на динамично и изпълнено със събития лято и петата годишнина от спечелването на титлата Европейска столица на културата.



1 – 15 септември



Между буквите от Пловдив до Матера Изложба Народна библиотека "Иван Вазов“. понеделник – събота, 8.00 – 19.45 ч., неделя, 8.00 – 15.45 часа ВХОД СВОБОДЕН Проектът осъществява културен мост между двете европейски столици на културата през 2019 г. – Пловдив и Матера, чрез кирилицата.



1 – 18 септември



Изложба/Дизайн/Кино СКЛАД, ул. "Екзарх Йосиф“ 16, 3 етаж Откриване: 1 септември, 19.00 часа понеделник – петък, 10.00 – 18.00 ч.; събота – неделя, 11.00 – 19.00 часа ВХОД СВОБОДЕН Проект, с участието на актрисата Ирмена Чичикова, който преплита японската и българската култура през визуалния език на съвременния моден дизайн.



1 – 30 септември



Таен еврейски тур на Пловдив Начална точка: Римски стадион, пл. "Джумая джамия“ Всеки ден от 11.00, 13.00, 18.00 часа след предварително записване онлайн до два часа по-рано на plovdivsynagogue.com. БИЛЕТИ: 20 лв. за възрастен, 10 лв. за дете.



1 септември – 1 октомври



Седмица на съвременното изкуство 2019 Изкуство. Без граници. Пловдив. Изложба Баня Старинна, СКЛАД, ул. "Екзарх Йосиф“ 16 вторник – неделя, 13.00 – 18.30 часа, ВХОД СВОБОДЕН Мащабна изложба, която отбелязва 25-тата годишнина на Седмицата на съвременното изкуство.



3, 5 септември



Съюз на инвалидите – Дружество Пловдив, църква "Св. Йосиф“, стълбите на Каменица ВХОД СВОБОДЕН С безплатни хорови концерти отбелязваме партньорството на EU JAPAN FEST и "Пловдив 2019“, както и визитата на председателя за 2019 г. на японската организация.



5 – 6 септември



Детски панаир Пловдив Проект с общности Двора на училище "Кирил Нектариев“, Столипиново Целодневно събитие ВХОД СВОБОДЕН



5 – 8 септември



Plovdiv Beer Fest 2019 Младежки хълм Начало: 5 септември, 18.00 часа ВХОД СВОБОДЕН



5 – 9 септември



Opera Open за деца Специално пригодена сцена на брега на река Марица между пешеходния мост и моста на Панаира 17.30 часа, ВХОД С БИЛЕТИ



5, 13, 19, 20, 25 септември



FLUCA – Австрийски културен павилион Съвременно изкуство ул. "Отец Паисий“ 38 FLUCA е иновативна сцена за съвременно изкуство.



6, 7 септември



На кино пред Галерия 28 ул. "Железарска“ 29 21.30 – 22.30 часа, ВХОД СВОБОДЕН Безплатни късометражни прожекции на открито пред Галерия 28 в Капана.



5 – 15 септември



Пространство на словото пл. "Стефан Стамболов“ ВХОД СВОБОДЕН Специалното "Пространство на словото“ на площада пред Общината запознава най-малките с изкуството на Николай Хайтов и Борис Димовски.



6, 13, 20, 27 септември



НАТУРАЛНО – фермерски пазар в Пловдив ул. "Станислав Доспевски“ в Пловдив (срещу входа на Градска художествена галерия на главната пешеходна улица). Всеки петък, 16.00 – 20.00 часа Фермерският базар насърчава биоземеделието и улеснява достъпа до качествени местни и биохрани в големите градове.



7 – 9 септември



Plovdiv Fresh Music Festival Малка Базилика, Bee Bop Café, Ритуален дом Столипиново на обръщало ул. "Крайна“ БИЛЕТИ на място и в мрежата на Евентим. Музикален фестивал, който представя млади музиканти от Европа.



7, 14, 21, 28 септември



Археология за всеки Образование Регионален археологически музей Пловдив Всяка събота, 10.30 часа



12 септември



Римски стадион 17.30 часа ВХОД СВОБОДЕН Финално публично представяне на всяка от идеите на 15 младежи от Пловдив, подкрепени по проект "Младежка социална зона“ и насочени към решаването на местни предизвикателства.



12 – 15 септември



Изграждаме заедно: Учим от Столипиново – уъркшоп за строителство Уъркшоп/Проект с общности Столипиново Начало: 12 септември, 10.00 часа ВХОД СВОБОДЕН



13 септември



PARK(ing) Day 2019 в Пловдив ул. "Хр. Г. Данов“, ул. "Отец Паисий“, 10.00 – 18.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН PARK(ing) Day е световно ежегодно събитие, което превръща паркинга в място за среща, развлечение и артистично изразяване, вместо за автомобили.



13 – 15 септември



НОЩ Пловдив Различни пространства в града ВХОД СВОБОДЕН С мотото ОБЩО МЯСТО един от най-разпознаваемите съвременни градски фестивали на Пловдив



13 – 15 септември



Soul City Festival От 13 до 15 септември фестивалът ще превърне зелените алеи на парк Бунарджика в царство на музиката за ценители и градските изкуства с гигантски арт базар, детски кътове с много изненади, две безплатни сцени, много арт инсталации и уникална украса в духа на всичко, което феновете на Капана Фест познават и обичат. 13 септември – FSB; 14 септември - Richie Kotzen; 15 септември - Odd Crew Acoustic



14 септември



Седемте чудеса на България Капана 20.30 часа ВХОД СВОБОДЕН Музикалният пърформанс е пресечна точка на българската традиция и модерното изкуство.



14 септември



Градска лаборатория за предприемачески идеи Център за събития Лимакон, бул. "Марица“ 154 12.30 – 18.00 часа ВХОД СВОБОДЕН



14 септември



Фестивал на способностите 2019 Пред БНБ на ул. "Райко Даскалов“ 51 11.00 – 20.00 часа ВХОД СВОБОДЕН



14, 21 септември



Капана барабанѝ Небет тепе 17.00 – 19.00 часа ВХОД СВОБОДЕН



15, 22, 29 септември



Градски изследователи Римски стадион, Баня Старинна, пресечката на ул "Антим I“ и ул. "Христо Г. Данов“ 11.00 часа, ВХОД СВОБОДЕН



17 – 28 септември



На Адата Танц/Дигитални технологии/ Обучение Пространството/The Space, бул. "Марица“ 154 17, 18, 24, 25 септември, 19.00 – 21.00 ч. Tанцови работилници за напреднали. ВХОД: 10 лв/всяка. 23 – 28 септември, 13.00 – 19.00 часа



19 – 28 септември



Духът на японската кукла: Седмица на японското куклено изкуство Държавен куклен театър Пловдив, Столичен куклен театър, Театър "Българска армия“ София 19.00 часа, ВХОД С БИЛЕТИ



20 – 22 септември



Mood for Food Street Fest 2019 Малката главна, ул. "Райко Даскалов“ ВХОД СВОБОДЕН Наслада от храната. Споделяне на преживяването. Забавление с любимите хора. Това е философията на "Mood for Food“ – кулинарен фестивал на открито, който предлага храна за всички сетива. През септември този празник на храната е за втори път в Пловдив.



20 септември – 19 октомври



ONE DANCE WEEK 2019 Съвременен танц ДК "Борис Христов“, Драматичен театър Пловдив, пешеходен надлез Гладстон – запад. БИЛЕТИ онлайн на epaygo.bg Най-големият форум в България, посветен на съвременния танц.



1 – 15 септември



VI Международен Фото Салон Пловдив 2019 Античен театър ВХОД СВOБОДЕН Изложба на открито на отличени във фото салона творби.



1 – 30 септември



Национални есенни изложби – Пловдив 2019 ОИ "Старинен Пловдив“



1 – 30 септември



Алафранга – Пловдивската мандала Къща "Недкович“ ВХОД СВОБОДЕН Изложба на художниците в неравностойно положение от сдружение "Синя зона“. Проект на Сдружение "Синя Зона“ и Община Пловдив.



4 – 8 септември



Пловдив Мези Парк Лаута ВХОД СВОБОДЕН



6 септември



Концерт на "Богдан трио плюс“ Площад "Стефан Стамболов“ ВХОД СВОБОДЕН Авторска музика на Димитър и Недко Богданови.



8 – 9 септември



Класик Open Air 19.30 часа ВХОД СВОБОДЕН 7 септември – Опера бутик. 8 септември – Шедьоври на кларинета. Концерт на квартет "Classic View“



7 септември



Българският фолклор през очите на света Площад "Стефан Стамболов“ 12.00 часа ВХОД СВОБОДЕН Концерт на чужденци, изпълняващи българска музика. Проект на Община Пловдив.



11 – 21 септември



Есенен международен театрален фестивал "Сцена на кръстопът“ Драматичен театър "Н. О. Масалитинов“ ВХОД С БИЛЕТИ Подробна актуална програма може да бъде намерена на уебсайта на фестивала scenatepe.com.



14, 22 септември



Международен фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща“ Балабанова къща, Римски стадион 14 септември: Балабанова къща, 18.30 часа, ВХОД С БИЛЕТИ



20 – 22 септември



Фасада Лапидариум до Балабанова къща в Старинен Пловдив 20.00 часа ВХОД СВОБОДЕН



27 - 28 септември



Четвъртото издание на уличния фестивал 6Fest ВХОД СВОБОДЕН



27 – 29 септември



Базар Капана се завръща през септември като самостоятелно събитие с акцент върху артистичните занаятчии на България! На Малката Главна (ул. Райко Даскалов) ще откриете един от основните и най-обичани елементи на Капана Фест: големия авторски базар за ръчно изработени продукти и крафт храни!