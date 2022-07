От днес вълнуващи спектакли на Античния театър очаква публиката

© Античният театър отново е любимо място за култура, вълнуващи спектакли и концерти, които ще зарадват пловдивчани през лятото, защото сезонът със събития навлиза в активната си фаза. Любимото на пловдивчани и гости на града историческо място отново става сцена на изключителни изпълнители от всички жанрове и много вълнуващи спектакли.



Вижте какво предстои през месеците юли, август и септември в Пловдив, при това само на една от сцените в града на тепетата.



Древен и вечен, артистичен и модерен, космополитен и романтичен, Пловдив е завладяващ и пълен с живот. Градът, който зае 4-то място в престижната класация "Най-добра европейска дестинация“ за 2022 г. на European Best Destinations и стана №1 в категориите "Най-добра културна дестинация в Европа“, "Най-романтични дестинации в Европа“, "Най-добри винени дестинации в Европа“, "Най-добрата дестинация в България“ е и фестивалната столица на България това лято!



Десетки събития ще видим и на сцената на Летен театър, лятно кино "Орфей“, Гребна база, ДК "Борис Христов“, Драматичен театър Пловдив, Римски стадион, в клубовете, както и в пловдивските паркове по райони.



Екипът на Общински институт "Старинен Пловдив“, който се грижи за графика и стопанисва Античния театър напомня, че билети за всички концерти и спектакли можете да намерите в Билетен център пред община Пловдив на площад "Стефан Стамболов“, в Туристически информационен център – Пловдив на ул. Райко Даскалов 1, до Римския стадион, касата на Античния театър на ул. Цар Ивайло 2-A, от страната на АМТИИ. Всички каси работят от 9.30 ч до 18.00 ч. без почивен ден. Билети се продават и на касите на Опера Пловдив и МаскАрт в ДК "Борис Христов“, както и в цялата мрежа на Ивентим и онлайн.



ЮЛИ



01 юли 2022 – OPEN OPERA 2022: ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА / ORFEI ed EURIDICE от 21.00 часа



02 юли 2022 – OPEN OPERA 2022: ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА / ORFEI ed EURIDICE от 21.00 часа



07 юли 2022 – OPEN OPERA 2022: ДОН ЖУАН / DON GIOVANNI от 21.00 часа



09 юли 2022 – Концерт на Wardruna - Nordic Night Open Air Tour от 18.00 часа



10 юли 2022 – Концерт на La Tuna (Spain) от 20.00 часа вход свободен



11 юли 2022 – Концерт “IL VOLO SINGS MORRICONE" от 20.00 часа



13 юли 2022 – OPEN OPERA 2022: АНА КАРЕНИНА / ANNA KARENINA от 21.00 часа



23 юли 2022 – OPEN OPERA 2022: НАБУКО / NABUCCO от 21.00 часа



25 юли 2022 – Откриване на Международен фолклорен фестивал от 20.00 часа, вход свободен



26 юли 2022 – Международен фолклорен фестивал от 20.00 часа, вход свободен



27 юли 2022 – Международен фолклорен фестивал от 20.00 часа, вход свободен



28 юли 2022 – Международен фолклорен фестивал от 20.00 часа, вход свободен



29 юли 2022 – Закриване на Международен фолклорен фестивал от 20.00 часа, вход свободен



30 юли 2022 - "Италианска звездна нощ под небето на Пловдив“ от 21.00 часа, вход с безплатни покани



31 юли 2022 – Концерт на Gregory Porter – от 20.00 часа



АВГУСТ



01 авг. 2022 – "Оркестър без име“ - мюзикъл от 21.00 часа



05 авг. 2022 – Концерт "Фондацията“ празнува "Щурците на 55" от 20.30 часа



06 авг. 2022 – Мюзикъл "Мамма Миа!“ - от 20.30 часа



07 авг.2022 - – Мюзикъл "Мамма Миа!“ - от 20.30 часа



09 авг. 2022 – "Целуни ме" - Концерт на Любо Киров от 20.30 часа



13 авг. 2022 – Концерт на Лили Иванова от 21.00 часа



14 авг. 2022 - Концерт на Лили Иванова от 21.00 часа



15 авг. 2022 – Опера "Кармен“ от 21.00 часа



16 авг. 2022 – Балет "Хиляда и една нощ“ от 21.00 часа



17 авг. 2022 – Концерт на Intelligent Music Project и Рони Ромеро от 19.30 часа



18 авг. 2022 – Концерт La MARI de Chambao от 20.00 часа



20 авг. 2022 – Зумба Мастър Клас "Arena di Zumba" със ZES Hermann Melo от 19.30 часа



21 авг. 2022 – Концерт – спектакъл "Грамофонът" на Виктор Калев от 21.00 часа



24 авг. 2022 – OPEN OPERA 2022: ТОСКА / TOSCA от 20.30 часа



26 авг. 2022 – OPEN OPERA 2022: ГЛАСЪТ НА КАМЕН / THE VOICE OF KAMEN от 20.30 часа



28 авг. 2022 – Концерт на Richard Marx от 20.00 часа



СЕПТЕМВРИ



02 сеп. 2022 – OPEN OPERA 2022: ИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА / JISUS CHRIST SUPER STAR от 20.30 часа



03 сеп. 2022 – OPEN OPERA 2022: ИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА / JISUS CHRIST SUPER STAR от 20.30 часа



07 сеп. 2022 – OPEN OPERA 2022: QUEEN: ЕДНА НОЩ В ОПЕРАТА от 20.30 часа



09 сеп. 2022 – Концерт на ВИЕНСКИ СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР / Wiener Symphoniker - солист: Марио Хосен, диригент: Найден Тодоров от 20.00 часа



10 сеп. 2022 – Концерт на ВИЕНСКИ СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР / Wiener Symphoniker - солист: Марио Хосен, диригент: Найден Тодоров от 20.00 часа



12 сеп. 2022 – Откриване ПРАЗНИЦИ НА СТАРИЯ ГРАД , вход свободен



14 сеп. 2022 – OPEN OPERA 2022: МАРИЯ ОТ БУЕНОС АЙРЕС / MARIA DE BUENOS AIRES от 20.00 часа



17 сеп. 2022 – Концерт на LAIBACH от 20.00 часа



20 сеп.. 2022 – Юбилеен концерт 30 години група "ОСТАВА" от 20.00 часа



22 сеп. 2022 – Тържествен концерт "На теб, Българийо свещена!“ – от 19.30 часа



24 сеп. 2022 – Kонцерт на Opeth от 20.00 часа



27 сеп. 2022 – Юбилеен концерт на "70-години ДФА Филип Кутев" от 20.00 часа



30 сеп. 2022 – Фестивал Тракийски мистерии - интерактивен спектакъл "Тракийска мистерийна драма“ от 20.30 часа



ОКТОМВРИ



08 окт. 2022 – - Музикален спектакъл "Да опазиш Сребра невеста" от 19.00 часа