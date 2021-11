© виж галерията Легендарните Mercyful Fate са третият хедлайнер за Hills of Rock 2022, който ще се проведе между 21 и 23 юли на Гребния канал в Пловдив. Една от най-влиятелните метъл банди в света ще се качи на сцената на фестивала на 22 юли за своя първи концерт в България.



Mercyful Fate е създадена през 1981 в Дания от King Diamond и Hank Shermann. Групата свири класически хевиметъл с прогресивни елементи и хардрок от 70-те, съчетани с епични вокални фалцети и текстове за сатанизъм и окултното. Това и corpsepaint, черно-белият грим, наложен от King Diamond и характерен за блек метъла, превръща Mercyful Fate във влиятелна група-култ не само за верните фенове, но и за популярни артисти като Slayer, Metallica и Death.



През лятото на 2022 групата ще свири само на няколко внимателно подбрани концерта в цяла Европа и eкипът на Fest Team e изключително горд да сподели, че Hills of Rock е сред избраните фестивали. В сетлиста си за предстоящите шоута Mercyful Fate обещават да включат песни от култовия албум "Melissa“, от "Don’t Break The Oath“ и някои чисто нови песни.



С присъединяването на знаменитите датчани, звездната хедлайнер програма за трите фестивални дни за четвъртото издание на Hills of Rock изглежда така:



Ден 1, 21 юли: SLIPKNOT



Ден 2, 22 юли: MERCYFUL FATE



Ден 3, 23 юли: SABATON



Новите и препотвърдени имена за догодина включват още и агресивната немска метъл/дет кор машина HEAVEN SHALL BURN, екстремните полски метъли BEHEMOTH и гигантите на траша TESTAMENT.



HEAVEN SHALL BURN



През 2020 straight edge бандата HEAVEN SHALL BURN издаде двойния Of Truth and Sacrifice – албум с 19 социално ангажирани песни и времетраене от почти 100 минути, който техничните немци нямат търпение да свирят колкото могат повече на живо. HSB се готвят за една много интензивна 2021, която включва и съпорт на SLIPKNOT в Пловдив на 21 юли.



BEHEMOTH



Екстремната полска банда с 30 годишна история и за някои – скандален вокалист и лидер Nergal, остава сред любимите на българската публика и потвърди участието си на HILLS OF ROCK 2022 в деня, в който свирят Mercyful Fate – 22 юли. След преподписването на договор с Nuclear Blast по-рано тази година, BEHEMOTH вече анонсираха и нов албум през декември, който поляците ще представят у нас.



TESTAMENT



С течение на десетилетия американските траш метъли TESTAMENT стоят стабилно и непоколебимо на световната музикална сцена. Последният им албум, излязъл през 2020 Titans Of Creation, е поредното доказателство за това, че на тях може да се разчита: за пъргави трашарски сола, гръмовни барабани, но и за завладяващи мелодии с безкомпромисен ефект на живо. TESTAMENT се качват на Main Stage на Hills of Rock на 23 юли.