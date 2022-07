© виж галерията След двугодишно прекъсване една от емблемите на "Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ рок фестивалът Hills of rock се завърна ударно на Гребната база.



Хиляди бяха феновете, които се стекоха от цялата страна и чужбина, за да се докоснат до една от най-популярните метъл банди в цял свят, носителите на награда Grammy – Slipknot.



По данни на местата за настаняване в Пловдив до 100% достига заетостта в града през последната седмица. Над 90 на сто от капацитета се дължи именно на гостите дошли в града на тепетата специално за тридневния фестивал Hills of rock.



Очаква се приходите в местната икономика от най-голямото събитие у нас да възлязат между 5 и 8 млн. лв., които се генерират от нощувки, консумирането на храни и напитки и посещения на туристически обекти.



Във втория ден на сцените на Hills of rock излизa една от най-влиятелните групи в света – легендарните Mercyful fate, предвождани от King Diamond, Behemoth, Bury tomorrow, Majestica, Marco Mendoza, Baildsa и още дванайсет банди.