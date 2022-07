Десетки хиляди рокаджии ще завладеят Пловдив, цените на хотелите скочиха до небесата

© Следващата седмица в Пловдив ще се проведе едно от музикалните събития на годината в България. Hills of rock ще завладее Пловдив за три дни - 21, 22 и 23 юли. Мястото остава без промяна - Гребната база в Пловдив.



Хедлайнери на трите вечери ще са съответно "Slipknot", "Mercyful Fate" и "Sabaton". Други банди, които ще ни развинтят главите са "Heaven Shall Burn", "Behemoth" и "Testament", "Elvana" и "Marco Mendoza" и много други.



Около 40 000 души се очакват да присъстват на трите дни фестивални дни. Според един от най-големите сайтове за онлайн резервация местата в хотелите в Пловдив за тези дни на 98% са изчерпани. Хората са си направили резервации още преди няколко месеца. За тези, които все пак в последния момента са решили да посетят фестивала, възможностите им са ограничени.



Възможност за резервация за трите дена накуп е възможна на много малко места в града, но трябва човек да се бръкне с минимум 700 лева.



За хората, които ще искат да се посетят Пловдив през само един от дните трябва да извадят поне 300 лева за нощувка в хотелите в града. Цените на хотелите в града просто са завишени с 100% заради голямото търсене.



Места за почти никъде няма, дори и къщите за гости и хотели в близките населени места в Пловдив също са почти изчерпани



Ще има обаче къмпинг зона в зоната на фестивала. Билетите за къмпинг зоната на са на цена 99лв. за един човек. Цената включва три нощувки, като можете да се настаните след 14:00 на 21 юли 2022 и да останете до 12:00 на 24 юли 2022 (неделя). Къмпинг зоната на HILLS OF ROCK предлага: Контролиран достъп; Охрана; WC, душове и мивки; Достъп до електричество; Възможност за разпъване на Ваша палатка с размер до 15 кв. м.