© 10 години Пловдив - Европейска столица на културата. Официалното откриване на събитието започва утре, 5-ти септември, в 20:00 часа на площад "Централен" с водещ популярния български актьор и продуцент Стефан Щерев.



Във връзка с годишнината визията на Пловдив "Град Пловдив – City of Plovdiv“ опакова фасадата на бившия Партиен дом. Дизайнът на визията е дело на пловдивското студио Punkt.



Музикалната порограма стартира още в 18:30 когато на сцената се качва Dj Dian Solo. В 20:30 започва концерта на холандското трио Kraak & Smaak, а в 22:00 предстои и блестящото изпълнение на белгийската суперзвезда Oscar and the Wolf!



Събитието е с вход свободен!



