Огромна приятна изненада: Те ще разтърсят Пловдив!

© Manowar добавят още един акцент в календара си към изпълнената със специални тържества за феновете 2022 година: ексклузивен концерт на групата в Пловдив, с който да отпразнуват годишнината от първото си историческо за България шоу преди 15 години!



Събитието, което се случва веднъж в живота на феновете, ще се състои на 4 юли 2022 и ще продължи традицията на серията концерти Hills EXCLUSIVE, първият от които бе през 2018 г. с участието на Iron Maiden в Пловдив.



Manowar свирят за първи път в България през юли 2007 г. в Каварна, подарявайки на верните си фенове епично шоу с вълнуващо изпълнение на националния химн "Мила Родино“. Година по-късно, групата се завръща в България с концерт, който продължава повече от пет часа!



"България и българските фенове на Manowar заемат изключително специално място в сърцата ни!“ – казва Джоуи ДеМайо. "Те ни посрещнаха гостоприемно в своята страна и в сърцата си от първия път, в който свирихме там и всеки път, когато се върнем, е още по-специален от предишния. Това честване на 15-годишнината ни ще бъде уникално шоу, създадено специално за България, спектакъл, който не бива да се пропуска! “



Завръщането на Manowar в България е част от турнето CRUSHING THE ENEMIES OF METAL ANNIVERSARY TOUR ’22 с любими на феновете моменти от кариерата на групата и ще отдаде специална почит на шест емблематични албума на Manowar и техните годишнини:



40th Anniversary of Battle Hymns



35th Anniversary of Fighting The World



30th Anniversary of The Triumph Of Steel



20th Anniversary of Warriors Of The World



15th Anniversary of Gods Of War



10th Anniversary of The Lord Of Steel



Билетите за концерта на Manowar в България вече са налични. Притежателите на билети за Hills Of Rock 2020 получават промо код за намаление от цената на билетите във всички зони за Hills EXCLUSIVE. Внимание – бройката за промо билетите е лимитирана!