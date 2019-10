Невероятно! Те идват в Пловдив!

© Тазгодишното издание на едно от най-значимите и очаквани музикални събития в страната – "Пловдив Джаз Фест" ще се проведе от 31 октомври до 2 ноември. Програмата му вече е готова и първите хедлайнери са известни. Акцент в петия Пловдив Джаз Фест ще бъде концертът на легендарния китарист и трикратен носител на "Грами" – Джон Скофийлд. Той пристига в България в компанията на един от най-интересните певци и пианисти в историята на съвременния блус Джон Клиъри.



Задълбочен познавач на нюорлеанската музикална култура, той също е отличен с Грами през 2016 г. Дългогодишните приятели за пръв път свирят заедно едва през 2008 г., а чак през 2015 г. са първите им концерти като дует.



Тази година двамата правят лимитирано турне в Европа и САЩ, чийто маршрут минава през Пловдив Джаз Фест. Необичайни музикални партньори – единият виртуоз в съвременния джаз, а другият ненадминат владетел на нюорлеанската музика, Джон Скофийл и Джон Клиъри създават впечатляваща и плътна концертна програма, която съдържа в себе си по малко от двата свята: от нюорлеанска музика, през атрактивен ритъм енд блус до наелектризиращ джаз.



Освен майсторски джаз импровизатор, американския китарист Джон Скофийлд покрива целия стилов спектър на китарата в джаза. Той е сред най-значимите китаристи от 80-те години насам. Роден в Охайо, Скофийлд започва да свири на 11-годишна възраст, а по-късно завършва Музикалния колеж Бъркли. Още в началото на кариерата си той участва в историческите записи на албумите на Майлс Дейвис: Star People, Decoy, You're Under Arrest, а също така свири с Чет Бейкър и Джери Мълиган.



Става част от групата на Били Кобъм/Джордж Дюк, а през 1976 г. влиза на мястото на Пат Матини в квартета на Гари Бъртън, редом с Чарли Мингъс. От тогава до сега той записва над 30 албума, много от които вече са се превърнали в съвременни класики.



Скофийлд преподава музика в нюйоркския университет и близо 200 дни в годината пътува по турнета, заедно със своите групи. През 2016 г. печели Грами за най-добър инструментален джаз албум за Past Present, както и две награди Грами през 2017 г. за албума си Country For Old Man.



Заедно с прочутия китарист на сцената на Пловдив Джаз Фест ще излезе забележителният пианист и певец Джон Клиъри, за когото Скофийлд казва, че свири на пиано така, сякаш свири цяла група. Клиъри е роден в Англия, но от дете е повлиян от нюорлеанския фънк и R&B.



Веднага щом завършва училище, заминава за Ню Орлеанс, където започва да свири на пиано. Увлечен от тази музикална култура, днес той е едно от водещите ѝ имена. Списание Jazziz пишат за него: "Никога не съм чувал никой, който е попил толкова много фънк и тънкости на различни гениални пианисти, китаристи и ритми на Ню Орлеанс." (2002)



Пловдив Джаз Фест



През четиригодишната история на сцената на фестивала гостуваха някои от най-влиятелните джаз артисти в света. Сред тях са Кърт Елинг, Ян Гарбарек, Дейв Холанд, Елиане Елиас, Крис Потър, Якоб Карлсон, Виктория Толстой, Майк Стърн, Дейв Уекъл, Ричард Бона, Джошуа Редман, Дони Маккаслин, Джейсън Моран, Дейвид Линкс, Влатко Стефановски, Розалия де Соуза, Зуко 103 и др.



Част от програмата са били най-новите проекти на български джазмени като Христо Йоцов, Теодосий Спасов, Хилда Казасян, Октет Пловдив. "Пловдив Джаз Фест" е част от официалната програма на "Пловдив – Европейска столица на културата 2019".