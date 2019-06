Най-големият рекламен фестивал в България отново в Пловдив

© ФАРА – най-големият фестивал за реклама в България, отбелязва 20-тото си юбилейно издание през юни. Фестивалът е най-значимото и престижно събитие на рекламния и комуникационен бранш в България. Организатор на ФАРА е Българската асоциация на комуникационните агенции, която тази година провежда събитието в Пловдив между 6 и 8 юни под мотото "Гладни за идеи“. И тази година фестивалът е част от официалната програма на "Пловдив – Европейска столица на културата 2019“.



По време на събитието ще могат да бъдат разгледани не само най-интересните рекламни и комуникационни решения през годината, но и ретроспективна изложба с емблематични реклами от предишните 2 десетилетия. Фестивалът ще представи изложбата във фоайето на Дом на културата "Борис Христов“ в Пловдив между 6 и 8 юни. Експозицията е отворена за свободно посещение всеки ден между 9,30 и 18,00 часа в периода на събитието.



За поредна година фестивалът не само ще отличи най-добрите реклами за изминалата година, но организира богат и интересен лекционен панел със световни лектори в областта на маркетинга, рекламата и изкуството. Присъствието на лекционния панел и на откритите представяния на рекламните проекти за годината, както и участието в двете церемонни по награждаването на отличените проекти, изискват акредитация, която може да бъде закупена на https://www.fara.bg/accreditationbg.



Акредитираните участници във ФАРА ще могат да проследят състезанието на творчески проекти в 10 основни категории и 25 подкатегории, като тази година във фестивала участват 32 агенции с общо 324 рекламни проекта.



Юбилейното издание е повод за включването на още една, 11-та категория, която не носи точки за крайното класиране в творческото състезание, но ще ни припомни интересни моменти от работата на агенциите през годините – категорията "The best of the first 20“.



И тази година ФАРА продължава новата традиция да бъде не само състезание, но и лекционен форум на международно ниво. На 7 юни акредитираните участници ще имат възможността да чуят световни лектори от сферата на маркетинга, бизнеса и рекламата. Сред тях са Оскар Фаринети, основател на Eataly, фотографът Димитър Караниколов, Charlotte Bufler & Hans-Peter Albrecht от The Wunderwaffe, Munich, Фарид Чехаб - хоноруван председател и съветник на борда на Leo Burnett MEA и Фарис и Рози Якоб, съоснователите на номадската strategic & creative консултантска компания Genius Steals.



За четвърта поредна година рекламният фестивал ФАРА е в успешно партньорство с "Пловдив 2019“, което беше и поводът да премести своето място на провеждане в града на тепетата. Партньорството между "Пловдив 2019“ и Българската асоциация на комуникационните агенции в провеждането на ежегодния й фестивал помогна и за развитието през последните четири години на богат лекторски панел на ФАРА със световни имена от областта на изкуството, рекламата, комуникациите и медиите. 2019 се очертава да бъде рекордна за фестивала, който отбелязва най-много акредитирани гости от България и чужбина. За всички, които не успеят да закупят акредитации и да участват на живо на фестивала и лекторския панел, част от презентациите ще бъдат излъчвани на страницата на ФАРА във Фейсбук: https://www.facebook.com/FARABulgaria/.