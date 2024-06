© виж галерията Паметна и уникална вечер е Пловдив за ценителите на рока.



Легендарният китарист Ингви Малмстийн изнесе великолепен концерт в Античния театър. Зрителите в препълнения на максимална степен театър видяха и усетиха напълно своите големи очаквания.



За чудесното шоу ефект имаше и перфектният звук и акустика на театъра. Доказателство, че Античния е едно от най-подходящите места за концерт на открито не само в България, но и в света.



Малмстийн е в истинска икона на рок музиката. Той добива световна популярност през 80-те години на миналия век със своя неокласически стил на свирене в хеви метъл. Има издадени 22 студийни албума в кариерата, обхващаща вече над 40 години. Определян е като от най-добрите най-добри изпълнители на електрическа китара на всички времена.



Със своята виртуозна техника, мелодични композиции и енергични изпълнения караше публиката в Пловдив да иска още и още.



Пълният коктейл от музикалното въображение и гения на Малмстийнн бяха налице. Любимият му и легендарен Fender Stratocaster не го предаде и чухме вечните му класики "Far Beyond the Sun" и "Black Star", които бяха и кулминацията на шоуто.



"Каква невероятна вечер, много ви благодаря, че дойдохте и прекарахте вечерта с мен", написа в социалните мрежи той след концерта си.



Концертът бе част от културния календар на община Пловдив и музикален форум Music Of The Ages.



