Капацитет: Печалната истина е, че софиянци бяха повече от пловдивчани. Жалко, но факт

© "Преди броени дни Пловдив беше рок столицата на страната с концертите на Mono Inc., Ihsahn, Pаin Of salvation и Klone на Античния театър. Нормално е да си кажем няколко думи за тези три незабравими вечери с искрени поздравления за промоутърите.



На 20 септември, в петък удариха нашенци Radiogeist и германските готик дарк индастриъл уейвъри Mono Inc. Radiogeist бяха изключително свежи. Свириха с настроение и оставиха отлични впечатления. Mono Inc., квартетът от Хамбург, който вече четвърт век върви напред и е изключително популярен в родината си, включително с постижения в националните класации, направи своето си шоу и се раздаде. Жалко, че публиката беше малобройна, Mono Inc. заслужаваха много повече зрители.



Поне колкото бяха през втората вечер, на 21 септември, когато удариха нашенци Me and my Devil, французите Klone, чийто последен албум беше албум на 2023-а в годишната класация на ВРБ, и хедлайнърите, шведските феномени Pain of Salvation. Pain of Salvation, които изненадаха с изключително прецизни многогласни вокали и с това, че успяха да предадат на живо сложността и емоционалността на своя самобитен прогресив метъл и рок.



На 22 септември свириха бургазлии Vrani Volosa и култовият норвежки китарист, певец и композитор Ihsahn. Ihsahn заби безупречно, беше изключително мил в контакта си с публиката и се раздаде. И ако имаше нещо, което помрачи мъничко страхотния му концерт, то това беше фактът, че не излезе на бис въпреки десетминутните скандирания на името му.



Поне за мен обаче, абсолютният връх на трите вечери бяха французите Klone. Феновете се смутиха, когато екипът им изкара високи столчета и кухи китари. Явно никой не очакваше, акустично шоу. Но квинтетът доказа че дори и едно акустично шоу може да носи заряда, силата и мощта на пълнокръвен концерт. Поклон!



И ако КЛОН бяха абсолютният пик на концертите, най-ниската точка беше публиката. Не, публиката беше прекрасна, адекватна, разкрепостена и компетентна. Просто беше малобройна. Особено на Mono Inc.



И в това отношение големите длъжници са пловдивчани. Пловдивчани бяха най-малката част от присъстващите. Имаше гърци, македонци, румънци... наоколо се чуваше всякаква реч. Тези хора бяха минали стотици километри, за да дойдат на концертите. Имаше и посетители от цяла България, а печалната истина е, че софиянци бяха повече от пловдивчани. Жалко, но факт.



Сякаш рокаджиите от града на тепетата са застинали в миналото и отказват да чуят всичко по-ново, дори и когато е актуално в света. Или предпочитат да си пият питието в кръчмата вместо да жертват някой лев, за едно наистина паметно преживяване, което ще ги зареди с месеци и ще остави незабравим спомен.



И за финал – поздрави на промотърите. Всичко беше перфектно организирано и дано още години те ни радват с рок и метъл концерти на магическата сцена на Античния театър, където единственият длъжник са пловдивските рокаджии. Някога наричаха Пловдив "българската столица на рокендрола". Някога. А днес?", написа Велин Станев в официалната фейсбук страница на предаването "Велин Рок Блок".