© виж галерията Фрeнският художнек Мич Брезунек от години живеее в Пловдив. Преди време представи самостоятелната си изложба "Призракът е тук" (The Ghost Is Here). В нея той право своеобразни дигитални интервенции на 12 български паметника на Съветската армия, включително и Альоша в Пловдив. Неговата креативност обаче не се изчерпва дотук.



Той има желанието физически да опакова Альоша. Иска да го превърне в призрак. Бразунек възнамерява паметникът да е покрит с гигантско жълто наметало в период от 1 седмица, около празника Деня на Европа - 9 май, 2023 г.



За таз цел той търси съдействие от българските институции - изпратил е мотиваращо писмо до премиера Гълъб Донев и проф. Велислав Минеков, министър на културата. Ето го:



"В тези трудни за България и Европа времена, се обръщам към Вас, за да поискам съдействието Ви за реализация на мой проект – артистична интервенция, която е насочена към актуални обществени теми. Обръщам се към Вас, за да получа разрешение да реализирам артистичния си проект, свързан с паметника "Альоша“ в Пловдив. Бих искал да покрия фигурата на съветския войник с блестяща материя за срок от една седмица.



"Самият паметник няма да бъде засегнат или повреден по никакъв начин. Моят проект е реакция на настоящия исторически контекст. Историята, уви, често се повтаря, спомените и преживяното от предишни войни оживяват и днес. В Европа отново има кръв и омраза.



Историята се повтаря - точно като призрак от миналото, който се завръща. В името на всички, загинали в европейските войни, в името на жертвите от вчера и днес, в името на украинците, които в момента защитават своите семейства и достойнство, в името на непрекъсващата битка за мир и свобода – създавам своя "Призрак“.



Артистичната намеса върху непоклатимата фигура на "Альоша“, свързана с просъветското минало на България, ще бъде покана за размисъл и напомняне, че за нашето общо европейско бъдеще е изключително важно всички ние да се научим да осмисляме и надживеем миналото.



Затова искам ясно да подчертая, че "Призрак" не е политически проект. "Призрак" е артистичен проект, който посвещавам на България и на обединена Европа - място, което обичам и в което живея“, завършва той своето писмо.