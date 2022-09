© виж галерията Проектът GHOST на френския артисти Мич Брезунек поставя под въпрос мястото и значението на съветските паметници на територията на ЕС. Художникът въвежда публиката в един измислен свят, смесвайки дигитално изкуство и исторически факти.



Преди дни представи в Пловдив самостоятелната си изложба "Призракът е тук" (The Ghost Is Here), в която прави дигитални интервенции на 12 български паметника на Съветската армия, включително и Альоша.



Той също така има идея да направи и физическа трансформация на Альоша в Пловдив. Иска да го превърне в гигантска фигура на призрак. Тази трансформация ще бъде постигната чрез покриване на статуята със 100 м2 златист плат. В плановете на Бразунек е това да се случи в средата на следващата година, като той подчертава че няма намерение да разруши паметника.



Каква е неговата мотивация за този проект?



"Живея и работя в Пловдив. Винаги съм бил очарован от хълмовете в пейзажа на града. Един от тези хълмове, разположен близо до центъра на града, е дом на гигантски съветски паметник на войник от Червената армия. Всеки ден хората са "наблюдавани" от тази статуя (наричана от местните Альоша), която се извисява над Пловдив като негов пазител и им напомня за миналото."



"Поради своите размери и разположение, огромната статуя на съветския войник винаги присъства в съзнанието на хората. Проблемът с всички тези подобни паметници из България е, че Червената армия, представяна като освободителка от комунистическата пропаганда, в действителност окупира и опустоши страната между 1944 и 1947 г. Вярвам, че Альоша - символът на съветското господство, който все още е настоящи и запазени, трябва да бъдат трансформирани по начин, който отразява истината."



"Няколко години търсих начин да променя дълготрайното възприемане на обществените паметници и да интерпретирам посланието, което носят. Искам да създам мащабни артистични интервенции в публичното пространство и да трансформирам паметници из България, като си играя с пространството, архитектурата и скулптурата. С този проект въвеждам публиката в един измислен свят, комбинирайки виртуално изкуство и исторически факти."



Проектът се казва GHOST, защото призраците – добри или лоши – оформят нашето виждане за света. Те се връщат, за да ни предупредят, че понякога историята се повтаря.



Основният ми източник на вдъхновение е работата на една от най-влиятелните артистични двойки на XXI век – Кристо и Жан-Клод. Произведенията на Кристо за опаковане на място вече са част от световното културно наследство. Неговата визия се превърна в акт на свобода. Идеята за свобода е това, което искам да подчертая в този проект. Най-важното – свободата на изразяване в публичното пространство. Работата ми също така е знак на уважение към уникалното му творчество, признато в цял свят.