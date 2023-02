Ето го главния герой в "Ергенът" с пловдивска водеща преди 18 години

© "Една интересна снимка от фонда на предаването "Ася в страната на талантите/ Asya in the world of talents" - Евгени Генчев, ученик в пловдивското музикално училище НУМТИ "Добрин Петков", гост в студиото, с пловдивската водеща Ася Антонова.



Изключително талантлив пианист, още тогава имаше спечелени множество конкурси.



А сега го виждаме в една много различна роля... Екипът ни с интерес гледа представянето му в "Ергенът".



Пожелаваме му успех", съобщиха от предаването, което продължава да се гледа с интерес и до ден-днешен. Снимката е направена около 2005 година, а заедно с Евгени на кадъра е и прекрасната Ася Антонова.