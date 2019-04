© виж галерията Делегация от италианския град Падуа се срещна днес със заместник-кмета по култура и туризъм на община Пловдив инж. Александър Държиков. Гостите представляват най -известната в Италия неправителствена организация Cescot Veneto, с клонове във всички италиански градове, специализирана в областта на изкуството, културата и туризма. Организацията има и свое представителство в Пловдив от 2005 г., което се намира в Търговско-промишлената камара.



Повод за визитата в Пловдив е проектът "Mind The Kiss“ - мултимедийна изложба, която бе открита в събота в читалище "Алеко Константинов“. Тя е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и се координира от италианската организация Cescot Veneto, в партньорство с Confesercenti Bulgaria и Frase Contemporary Art. Реализира се от италианската фотографка Сабрина Белензиер.



Организацията Cescot Veneto е партньор на НЧ "Алеко Константинов“ от 2014 г. Благодарение на това, в читалището се намира единствената в България италианска читалня. Миналата година с подкрепата на италианските партньори в Падуа се състояха Дни на българската култура, в които НЧ "Алеко Константинов“ представи уникална изложба на български народни шевици и икони, която премина при изключителен интерес от страна на италианската общественост, Ватикана и местните власти.



Заместник-кметът Държиков запозна гостите с усилията, които община Пловдив полага за опазване и съхраняване на културните и исторически забележителности на града, разказа за историята на най-стария жив град в Европа, за проекта "Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, за сътрудничеството с другата столица Матера.



"Община Пловдив отделя много сили и средства за съхраняване на това културно наследство, защото нашето виждане е, че то принадлежи не само на Пловдив и България, но и на целия свят“, посочи заместник-кметът, който сподели отличните си впечатления от Италия, като пример в тази посока.



Гостите разказаха за дейността на Cescot Veneto, за града Падуа, известен със своите забележителности, заради които е кандидат през 2020 г. за град под егидата на ЮНЕСКО. В Университета в града 17 години е бил професор Галилео Галилей, там е работил и николай Коперник. Счита се, че основите на медицинската наука са поставени точно в Падуа. Сред най-ярките забележителности е Cappella degli Scrovegni, в която има цикъл от фрески, завършени през 1305г. от Джото.



Организацията Cescot Veneto развива активна благотворителна дейност в България от години, осъщесвила емножество дарения на модерна медицинска апаратура от последно поколение на български болници. В Плевен е дарен първият ПЕТ скен, медицинска апаратура е получила и УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив.



"Mind The Kiss“ е фотографско и физическо пътуване през символични места на любов и привързаност в Пловдив. То проследява трансформацията на града и начините, по които той е живял. По време на теренната работа по проекта, която започна на 30 ноември 2018 г., са направени повече от 30 интервюта и социална медийна кампания на платформата на проекта във Фейсбук . След това Сабрина Белензиер предприе пътуване, по време на което откри, засне и записа своята интерпретация на локациите, представени от участниците.



Физическият продукт от 4-месечните изследвания на алтернативни маршрути в града е "Карта на любовта в Пловдив“ – картография на местата, на които пловдивчани са разменили важна за тях целувка – първата, или на-важната, или най-сантименталната и изложба от 20 фотографии. Идеята на картата е да накара пловдивчани да се впуснат в емоционално пътуване в своите спомени.



От друга страна, тези алтернативни значими маршрути ще дадат на туристите възможност за различно тълкуване на града и на неговата субективна стойност, която включва хора, емоции и преживявания, а не само сгради и паметници на културата и историята. Експозицията ще бъде отворена за посетители до 5 май от 9 до 18 часа в читалище "Алеко Константинов“.



"Градът е много променен, навсякъде личи огромния напредък и развитие!“, сподели Marco Serraglio, управляващ директор на Cescot Veneto Padova, който е посетил за първи път Пловдив още през 2003 година. Заедно с него, на срещата присъстваха голяма част от екипа на проекта (общо 10 човека), в т.ч. Федерика Бианкони - управител на Cescot Veneto и автор на проекта "Mind The Kiss“ и Сабрина Белензиер– фотограф на изложбата.



В момента Община Пловдив и Cescot Veneto Padova са в процес на подготовката на акт на побратимяване между двата града - Пловдив и Падуа. На днешната среща, която се състоя в СКЛАД на ул. Екзарх Йосиф 16, където се помещава ОФ "Пловдив 2019“ бяха обсъдени и следващите стъпки за осъществяване на инициативата, както и идеи за съвместни бъдещи проекти.