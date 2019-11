© Plovdiv24.bg виж галерията Голямата компания "Съдърланд Глобъл Сървисиз", която преди месец стъпи в Пловдив, откри с шампанско и добро настроение нов офис в града ни, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Преди месец от "Съдърланд" заявиха желанието си да стъпят сериозно в Пловдив и да открият 300 работни места. За около 30 дни вече са наети 60 души в компанията.



"Съдърланд" съществува от 11 години в България, след София, Варна и Бургас, дойде време и на Пловдив. Компанията е глобален лидер в сферата на IT, аутсорсинга и споделените услуги, а стартовото заплащане на служителите е между 2000 и 2500 лева.



Откриването днес бе в "Тех Парк Оптела" до Южна промишлена зона. Специален гост на събитието беше заместник–кметът Стефан Стоянов.



"Ние търсим още поне 30 колеги в следващите три седмици" каза директорът на "Съдърланд" България. Той и зам.-кметът Стоянов прерязаха лентата за официалното откриване на офиса, а след това и голяма торта с надпис "Sutherland Welcome to Plovdiv".



"От гледна точка на администрацията на община Пловдив, приоритет винаги е било развиването на IT индустриите, за да дадем възможност на повече хора да работят в такъв тип международна среда" каза Стефан Стоянов.



