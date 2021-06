"Академията кани Пловдив" на грандиозен концерт на Античния театър тази вечер

© На 9 юни от 20.30 ч. грандиозен мултижанров концерт на Античния театър е кулминацията на фестивала Made аt the Academy, част от Културния календар на Община Пловдив за 2021 година. Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив /АМТИИ/ представя пред пловдивчани и гости на града своите таланти – студенти и преподаватели.



В представителния концерт "Академията кани Пловдив“ ще вземат участие Хор на студентите, Ансамбъл съвременни танцови техники, Академичния народен хор, Академичен фолклорен ансамбъл, Академичен народен оркестър, Академичен смесен хор Гаудеамус, Студентска поп и джаз формация при АМТИИ, Интро квартет и много други изпълнители.



Преди това, от 18.00 ч., залите за временни експозиции на Градската художествена галерия на ул. "Княз Александър I Батенберг“ № 15 отворят врати за представителната Годишна изложба на факултет "Изобразителни изкуства“ на Академията, в която се представят всички специалности: графичен дизайн и фотография, педагогика на обучението по изобразително изкуство, сценография, фотография, дизайн на облеклото, стенна живопис, живопис, графика, скулптура и др. Както всяка година ще бъдат обявени отличените студенти в ежегодния студентски конкурс.



Двете събития са с вход свободен.



Като най-значима образователна културна институция в Пловдив АМТИИ има амбицията да превърне фестивала Made аt the Academy в ежегоден постоянно обновяващ се арт форум, на който публиката да става съпричастен свидетел на успехите на Академията в подготовката на бъдещи творци и заедно с това оформя техните качества в естествена сценична публична среда.



В лицето на организаторите на проекта проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и проф. д-р Галина Лардева, екипът на висшето училище по изкуствата очаква Made аt the Academy да заеме мястото си сред най-значимите събития в културния живот на Пловдив.



Проектът Made аt the Academy се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с ОИ Старинен Пловдив.