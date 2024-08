The Telegraph: Догодина Украйна ще започне да връща териториите си – стига Западът да предоставя достатъчно помощ

© Пробивът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Курска област може значително да разтегли руските сили по целия фронт и да спечели време, необходимо за пристигането на западна помощ и попълване на редиците на армията. Украйна може да започне да връща териториите си още през 2025 година, стига просто да получава достатъчно помощ от Запада, уверени са в редакцията на британския вестник The Telegraph.



Украинският пробив в Курската област е в състояние значително да разтегне руските сили по целия фронт и да спечели време, необходимо за пристигането на западна помощ и попълване на редиците на ВСУ. Освен това нахлуването поставя под съмнение способността на Русия да започне големи настъпателни операции преди края на годината.



Според The ​​Telegraph Русия ще бъде принудена да избира между гарантиране на сигурността на Курска област и продължаване на настъпателните операции в Донбас, тъй като има малко резервни части, които биха могли да дадат отпор на украинската бронирана техника в Курска област.



Предимството на украинските войски в региона е, че те не трябва да защитават своя родна територия, което означава, че Киев може да избере оптималните места за защита, което ще направи руската контраофанзива изключително скъпа.



Освен това, отбелязва изданието, през цялата война Русия се радваше на сигурност по границата си, което й позволи да изпрати повече войски за боевете в Донбас. Курската операция сега променя ситуацията, принуждавайки Русия да укрепи цялата си граница. Това ще изисква десетки хиляди войници, стотици единици оборудване и съоръжения. Освен това Кремъл ще трябва да прекара месеци в попълване на персонала и снабдяване с провизии.



Украинското нахлуване също внася промени в руските въздушни операции. Хеликоптерите на военните на Москва са уязвими от украинските дронове в Курск, а ударите на украински БпЛА по летища в Западна Русия ограничиха използването на самолети.



"Руските сухопътни и въздушни сили са разтегнати по начин, по който не са били през цялата война. Това ще забави руските операции през следващите няколко месеца – като се има предвид и настъпващите дъждовна есен и студена зима... Това дава Украйна има възможност да възстанови и превъоръжи силите си в периода до пролетта на 2025 година“, пише The Telegraph.



Но западната помощ е от решаващо значение за това и ако бъде осигурена в достатъчни количества, тя може значително да подобри възможностите на Украйна, за да започне да възстановява територията си през 2025 година, заключава изданието.