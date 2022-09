САЩ за договора на Сърбия с Русия: Изненадващ ход в грешната посока

© "По-нататъшното сближаване с Русия е стъпка в грешната посока и противоречи на изразените европейски стремежи на Сърбия. Белград трябва да ускори стъпките за напредък по европейския път, включително диверсификация на енергийните източници, за да се намали енергийната зависимост от Русия и привеждане на външната политика и политиката за сигурност в съответствие с Европейския съюз“, заявиха от Държавния департамент на САЩ по повод подписаното между Белград и Москва споразумение за координация по външната политика, пише сръбската редакция на The Voice of America.



Никоя страна не трябва да разширява сътрудничеството си с Русия, докато тя продължава агресията си срещу Украйна, добавят от американското дипломатическо ведомство.



Документът беше подписан миналата седмица по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк от сръбския външен министър Никола Селакович и руския външен министър Сергей Лавров.



Тогава Селакович каза, че това е технически документ, който е подписан за първи път през 1996 г. и че съдържа изявления, свързани с Косово и външната политика, и че в него няма елементи на политиката за сигурност.



Говорителят на Държавния департамент заяви пред Voice of America, че новината за споразумението е изненадваща и в пълен контраст с други конструктивни срещи, проведени със сръбски представители в Ню Йорк. В отговора не се уточнява за кои срещи става въпрос.



Президентът на Сърбия Александър Вучич разговаря в Ню Йорк, наред с други, със съветника по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан и заместник-министъра по политическите въпроси Виктория Нуланд.



"По-нататъшното сближаване с Русия е стъпка в грешната посока и противоречи на изразените европейски стремежи на Сърбия. Сърбия трябва да ускори стъпките за напредък по европейския път, включително диверсификация на енергийните източници, за да се намали енергийната зависимост от Русия и привеждане на външната политика и политиката за сигурност в съответствие с Европейския съюз“, заявиха от Държавния департамент.



Между другото, ведомството подчертава, че Съединените щати продължават силно да подкрепят целта на Сърбия да стане член на ЕС.



"Ясно е, че Русия не подкрепя присъединяването на страните от Западните Балкани към Европейския съюз и само се опитва да предизвика разделение в региона. Бъдещето на Западните Балкани недвусмислено е в ЕС; разширяването насърчава дългосрочен мир, стабилност и просперитет в целия регион“, се заключава в отговора.



Европейският парламент обяви в сряда, че ще поиска от Съвета на ЕС да спре преговорите за присъединяване със Сърбия, ако тя не въведе санкции срещу Русия, според проекта за новата стратегия на ЕС, видяна от редакцията на Радио "Свободна Европа“.



Евродепутатите ще обсъдят това в комисията по външна политика на 13 октомври, а окончателният вариант на проектодоклада ще бъде приет под формата на резолюция на ЕП на гласуване, което се очаква да се състои през ноември.