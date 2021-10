САЩ дари 200-милионната доза ваксина срещу COVID, половината планета вече е ваксинирана

© Associated Press САЩ дариха в четвъртък 200-милионната си ваксина срещу COVID-19, за да помогне за ваксинирането на останалия свят, съобщи Белият дом, предаде Associated Press. Администрацията на Байдън има за цел да ръководи глобална кампания за ваксинация, дори когато пуска бустери за домашна употреба, което според критиците отклонява дозите от тези, които са в по-голяма нужда по целия свят. Дарените дози включват повече от 120 милиона дози от запасите на САЩ, както и първоначалните доставки на 1 милиард дози, които администрацията на Байдън е закупила от Pfizer за дарения в чужбина до септември 2022 г. Повече от 100 държави и територии са получили американските дози, а САЩ остават най -големият донор на ваксини в света.



"Тези 200 милиона дози ваксини срещу COVID-19 са донесли здраве и надежда на милиони хора, но нашата работа далеч не е приключила“, заяви в изявление администраторът на Агенцията за международно развитие на САЩ Саманта Пауър. "За да сложим край на пандемията и да предотвратим появата на нови варианти, както и бъдещи огнища в границите на нашата нация, трябва да продължим да нашата кауза, за да помогнем на света да се ваксинира."



Докато групите за помощ възхваляват САЩ за това, че са водещи в света по дарения на ваксини, те критикуват САЩ за одобряване на бустерни дози за използване в страната, докато много хора в нации с по-ниски доходи нямат никаква защита. Агенцията по храните и лекарствата одобри бустерните дози на ваксините Moderna и Johnson & Johnson в сряда, след разрешението миналия месец за трета доза от ваксината на Pfizer.



"Реалността е, че колкото повече богатите страни използват бустер дози, толкова по-далеч ще бъдем от прекратяването на пандемията“, казва Том Харт, изпълняващ длъжността изпълнителен директор на One Campaign.



"Докато някои твърдят, че можем едновременно да прилагаме бустери и да ваксинираме света, простият факт е, че бустерите пренасочват доставките от спешните области, които имат нужда от първи дози по целия свят." Докато половината планета е ваксинирана, има огромни географски различия и различия в богатството. По-голямата част от глобалните дози ваксина досега са приложени в страни с високи и умерени доходи.