© Британският композитор Матю Стракан, написал музиката за телевизионното шоу "Стани богат" `(Who Wants to Be a Millionaire), е починал на 50-годишна възраст, съобщи вестник The Sun, позовавайки се на свой източник.



Екип от лекари е бил повикан в къщата на музиканта в покрайнините на Лондон Туикънхам по-рано същия ден, но той вече е бил починал.



Представители на "Скотланд Ярд " заявиха, че служителите на реда не смятат смъртта на композитора за подозрителна. Според тях едва след аутопсия ще бъде възможно да се каже със сигурност за причината за смъртта на Стракан.



Стракан е автор не само на тематична музика за телевизионни програми, но и на музика за филми. По време на творческата си кариера музикантът е получил 12 награди от Американското дружество на композиторите, авторите и издателите.