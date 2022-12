Вижте коя е новата суперзвезда на Холивуд

© Сериалът Wednesday с продуцент Тим Бъртън по Netflix надмина дори четвърти сезон на Stranger Things, превръщайки се в най-гледания сериал в платформата за първата седмица от излизането си, а феновете официално полудяха по неговата главна героиня – новата Уензди!



В нейната роля е умопомрачителната Джена Ортега, която всички обявиха за новия секссимвол. Няма да ги виним, защото Ортега наистина носи всичко, което една секси актриса трябва да има. Тя е дребно, мургаво миньонче с влудяваща енергия, тъмен тен и огнена страст, които идват от смесената й мексиканска и пуерториканска кръв.



Малката Джена Мари Ортега се ражда на 27 септември 2002 г. в Коачела Вали, Калифорния, САЩ. Тя има цели пет братя и сестри и реално се увлича по актьорството още на 6 години. Майка й я записва на кастинги и едва на 10 г. Джена вече има първата си роля – в епизода Baby Bug. Следват участия за CSI:NY в епизода Unspoken, роли в Iron Man 3, където играе дъщеря на вицепрезидента и хитови участия в хорър филмите Insidious: Chapter 2, The Babysitter: Killer Queen и Scream 5.



Ортега признава,, че истинското ѝ вдъхновение да се занимава с актьорство дошло, след като гледала Дакота Фанинг в трилъра от 2004 г. Man on Fire: "След като видях Дакота, която беше толкова изумителна в толкова ранна възраст, реших, че искам да бъда нейната пуерториканска версия“. Ортега беше включена и първа в списъка на PopSugar "20 под 20“ през 2020 г., като през 2022 г. тя заслужено беше наречена "следващото голямо нещо“ от The Hollywood Reporter. Ние пък казваме – дай Боже на всеки такава секси кралица на писъците!