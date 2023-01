© виж галерията Андреа си даде почивка от социалните мрежи, но сега се е завърнала с пълна пара и изглежда... с ново лице. Блондинката публикува нова професионална фотосесия, за която обаче се е възползвала не само от услугите на професионален фотограф, гримьор и фризьор.



Звездата изглежда с тотално променена външност, а лицето ѝ е неузнаваемо. Едни хвалят любимката си, но други я критикуват яростно, защото не приличала на себе си, а по-скоро на аватар.



Новото лице на певицата не е дело на пластичен хирург, а по-скоро на програма за разкрасяване. Андреа не за първи път е била обвинявана, че прекалява с обработката на снимките си, но явно изпълнителката на "Употребена" не се впечатлява от хейтърските мнения.



Припомняме, че в навечерието на Нова година Кубрат Пулев си призна - не просто има жена до себе си, но двамата вече са горди родители на малката Христина, която той описа като любовта на живота си. Междувременно Андреа запази мълчание - нещо, твърде нетипично за нея в такива ситуации. Малко по-късно тя все пак реагира по един доста ефективен начин, а именно с видео.



То е качено в нейния профил, а песента на фон е "Only Love Can Hurt Like This" на Палома Фейт. Преводът е ясен - "Само любовта боли по този начин". Под видеото тя написа "сбогом", а текстът на самата песен едва ли би оставила когото и да е било безучастен. Андреа сложи край на връзката си с Кобрата, а по-късно сподели за изневери от страна на боксовата звезда, както и за последвали мисли за самоубийство от нейна страна. Именно певицата първа разкри миналата година, че Кобрата имал дете, което криел в тайна, припомня Vbox.