Световноизвестни музиканти свирят в България в памет на Джон Лорд

© Брус Дикинсън ще излезе на сцената в зала 1 на НДК на 18 март догодина. Но той няма да пее парчетата на своята група Iron Maiden, а ще се включи в Концерта за група и оркестър на Джон Лорд. Редом с него ще бъдат Таня О’Калахан, работила с "Уайтснейк" – бас, Джон О'Хара (Jethro Tull) – клавишни, Кайтнер Дока – китара, и Бернхард Велц – барабани, които са от бандата на друг бивш "тъмнолилав", Иън Пейс.



Организатори на концерта са "Кантус фирмус" и "Зи рок". Именитите музиканти ще отдадат почит на Джон Лорд за приноса му като забележителен оркестров и рок композитор, известен с новаторската си работа в съчетаването на рока с класически и барокови форми. Концертът в София ще бъде под диригентската палка на маестро Пол Ман, който е бил близък приятел на Джон Лорд (1941-2012) и е дирижирал Лондонския симфоничен оркестър и Кралската филхармония на Ливърпул. Този път Ман ще ръководи симфоничния оркестър на "Кантус фирмус".



Concerto for Group and Orchestra (1969) e първият албум на "Дийп Пърпъл" в най-звездния им състав с Джон Лорд, Иън Гилън, Ричи Блекмор, Роджър Гловър и Иън Пейс. Той е записан на живо в лондонската "Роял Албърт Хол" заедно с Кралския филхармоничен оркестър, а шестте композиции са дело на Лорд, припомня "Сега".



Брус Дикинсън споделя, че още от тийнейджър е огромен почитател на Deep Purple. Той се сприятелява с музикантите от групата, а със самия Джон Лорд обсъждат съвместни музикални идеи. "Джон беше изключителен джентълмен и ние бяхме близки приятели. Имахме всякакви луди планове, включително да тръгна на турне с него, да пея песни на Deep Purple с оркестър… Но неговата смърт сложи край на всичко. Много ми липсва. Той беше прекрасен човек", споделя Дикинсън.



Джон Лорд почина през 2012 г. на 71-годишна възраст. Той е гостувал три пъти на българска сцена - на първия концерт на "Дийп Пърпъл" у нас през 1998 г., после самостоятелно в Пловдив (2008) и в София (2010). В Пловдив Лорд изпълни цялото Concerto for Group And Orchestra заедно с Пловдивската филхармония, а в София добави към него и дълга поредица от най-големите хитове на Deep Purple. Джон Лорд е въведен посмъртно в Залата на славата на рокендрола на 8 април 2016 г.



Брус Дикинсън също е идвал неколкократно у нас - както като фронтмен на Iron Maiden, така и като комик с авторското си стенд-ъп шоу "За какво служи този бутон" през 2019 г.