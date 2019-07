Спектакъл на знаков сирийски автор ще видим в Пловдив

© "Под небето ниско", едно пътешествие в миналото и настоящето на Сирия чрез танц, спомени и видео, ще видим на 27 септември 2019 в Драматичен театър - Пловдив. Спектакълът на сирийския автор и режисьор Уаел Али, част от проекта Performance Beyond 2 Shores, подкрепен от Програма “Творческа Европа" на Европейската комисия, ще бъде показан у нас в рамките на международния фестивал ONE DANCE WEEK 2019.



Фестивалът, който тази година се провежда между 20 септември и 19 октомври в Пловдив, е асоцииран партньор на проекта, а копродуценти са някои от най-големите европейски театри и фестивали, сред които: Фестивалът Shubbak в Лондон, BOZAR (Брюксел), Фестивалът на изкуствата във Ваймар (Германия), Фестивалът Les Rencontres à l’échelle в Марсилия, както и Dancing on the Edge Festival (Холандия).



Световната премиера на ПОД НЕБЕТО НИСКО се състоя на 21 и 22 юни в Неапол, Италия, а у нас публиката ще може да му се наслади на 27 септември от 20:00 часа в Камерната зала на Драматичен театър - Пловдив.



На сцената ще видим 40-годишния Джамал - базиран във Франция от десетилетие, той наблюдава как местата от спомените му биват изоставените или унищожени, а приятелите му се разпръскват по света. Тръгвайки от личните си спомени и заедно с Уаел Али, те ще стигнат назад до документални извори и архивите от колониалната история на Сирия - такава, каквато я познаваме днес, една пленена страна.



ПОД НЕБЕТО НИСКО създава диалог между различните измерения на времето и многобройните начини, по които можем да гледаме на един и същи обект, на една и съща територия. Двама танцьори - Шариф Андура и Нанда Мухамад - изпълняват завладяващ дует на сцената, докато на видеостената зад тях до публиката достигат серия от въпроси.



Как да гледаме към настоящето, когато нямаме достъп до миналото? Как да се справим с днешния ден, ако вчерашният е изгубен? Как се създава театър в период на война, когато се намираме извън страната? Защо и за кого?



Уаел Али е знаков сирийски автор и режисьор, базиран в Лион, чието творчество скоростно достига до световните танцови сцени.



Али е роден през 1979 г. в Сирия. През 2004 г. завършва института за сценични изкуства в Дамаск, след което продължава обучението си във Франция, където получава втора магистърска степен по сценични изкуства в университетa Люмиер Лион. Между 2003 – 2006 г. Али работи като драматург и е част от интерактивен театър в Сирия, където ръководи обучения в различни провинции. През 2014 г. пише и режисира спектакъла “Je me souviens plus" (“Вече не помня") - представен в Бейрут, Ливан и участва в редица фестивали, включително и Gorki в Берлин, Maison d’Europe, Toneelhuis в Антверпен, Белгия, Тунис и други. През 2016-а режисира постановката “Titre Provisoire" по текстове, написани в сътрудничество с ливанската актриса Кристел Кодр.



Сценограф на ПОД НЕБЕТО НИСКО е талантливата Бисан Ал Чариф. След като следва специалност архитектура в Сирия, Бисан тръгва по пътя на сценографията, като се насочва към френските градове Лион и Нант. Проектирала е сценичния облик на различни театрални представления и художествени инсталации, а през 2016 г. е удостоена със степента Кавалер на Ордена за изкуство и култура на Франция за работата си по спектакъла “Mémoire(s) de femmes".



ПОД НЕБЕТО НИСКО / Уаел Али (Сирия)



27 септември - 20:00 ч. - Драматичен театър - Пловдив, Камерна зала



Билети ще намерите тук.