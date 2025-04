Халваджиян не издържа и излезе от апаратната в ефир

© За първи път в историята на “Като две капки вода" журито в състав Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки единодушно реши да даде на всички участници максималните 11 точки.



“Всички бяхте безапелационни. Ние няма как да ви оценим с по-малко от това", развълнуван съобщи решението им Фънки. Към тяхното безпрецедентно решение се присъединиха и менторите Етиен Леви, Владимир Михайлов и Александра Енева, които отказаха да излъчат фаворит, на когото да дадат своите точки.



В невижданата досега вечер на дуетите се включиха участници от предните 12 сезона на шоуто. Александър Сано, Славин Славчев, Маги Джанаварова, Дарин Ангелов, Деси Добрева, Тома, Михаела Маринова, Орлин Павлов и Димитър Маринов си припомниха вълнението отново да излязат на най-желаната музикална сцена. В девет дуета, заедно със звездните участници от този сезон, те направиха зрителите и гостите в студиото свидетели на невиждан спектакъл.



След изненадващото решение на журито, решението кой да стане победител остана в ръцете на зрителите, и участниците. С рекорден вот на зрителските гласове до първата си победа се докосна Иван Христов с безапелационна имитация на Дони. Той изпълни една от най-обичаните български песни “Този филм", а в ролята на Нети влезе Деси Добрева.



“Излязох от апаратната, защото се развълнувах. Изпълнението ти беше страхотно", каза продуцентът на шоуто Маги Халваджиян след изключително дългите аплодисменти на крака на цялата публика.



Още в началото на предаването сцената се превърна в един от най-култовите моменти на вечния мюзикъл “Брилянтин" - Николаос Цитиридис и Александър Сано влязоха в ролите на Оливия Нютън Джон и Джон Траволта. Михаела Филева и Славин Славчев изправиха всички на крака като световните мегазвезди Лейди Гага и Бруно Марс с баладата “Die With a Smile".



В един от най-обичаните български дуети - “Ритон", се въплътиха Роксана и Дарин Ангелов и накараха всички да пеят заедно с тях “Джалма". Александра Лашкова и Маги Джанаварова нажежиха обстановката в студиото с познатите танци от клипа на горещия хит на Бейонсе и Шакира “Beautiful Liar". Най-дълги и бурни аплодисменти получиха Иван и Деси Добрева с невероятна имитация на Дони и Нети.



Шоуто продължи с дуета на Джон Фарнъм и сър Том Джоунс, а огромният си вокален диапазон с “You’re The Voice" показаха Звезди и Тома. Веднага след тях водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха Вениамин заедно с Михаела Маринова, които докоснаха с баладата “Единствени" в образите на Слави Трифонов и Софи Маринова. Дуетът на сезона - Димитър и Христо се превърна в трио тази вечер. Орлин Павлов излезе на сцената като своя колега Графа, а двамата участници бяха Орлин Павлов и Любо Киров, за да ни изпеят парчето “Заедно". Последна от асансьора слезе Дивна като Хилда Казасян, а в образа на легендарния Тодор Колев се появи българският актьор с голяма следа в Холивуд Димитър Маринов. Изпълнението им на “Малки и големи" разчувства всички, но най-вече самата Хилда Казасян.



За полуфинала на 13-и сезон на “Като две капки вода" Бутонът на късмета отреди Звезди да бъде Алла Пугачова, Димитър и Христо да изпълнят песен на ABBA, Цитиридис да имитира Анелия, Лашкова да се превъплъти в Бритни Спиърс, Роксана да се преоблече като Силвия Кацарова, Михаела да влезе в света Мария Калас, Дивна да пее като The Prodigy, Вениамин да бъде Криско, а победителят Иван да имитира Rеd Hot Chilli Peppers.