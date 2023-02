След скандала с Уил Смит миналата година, през тази Оскарите ще са със строги мерки

© Холивуд е в очакване на 95-ата церемония "Оскар", съобщи Асошиейтед прес. Филмът "Всичко навсякъде наведнъж" води по брой номинации. Надеждите на организаторите са шамарът от миналата година да бъде забравен, а специална комисия ще следи церемонията, за да може да реагира на момента, ако се случи нов скандал на живо.



Церемонията ще се проведе в неделя, 12 март, в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис, и ще бъде предавана на живо по телевизия Ей Би Си. Ще има и възможност за стрийминг.



Водещ на шоуто е Джими Кимъл. Това е третият път, в който Кимъл ще води церемонията и първият от 2018 г. насам. 2018 г. беше последният път, когато водещият бе само един. Шоуто нямаше водещ в продължение на няколко години. През миналата година пък водещи бяха Реджина Хол, Ейми Шумър и Уанда Сайкс.



Номинирани за най-добър филм са 10 филма: "На Западния фронт нищо ново", "Аватар: Природата на водата", "Баншите от Инишерин", "Елвис", "Всичко навсякъде наведнъж", "Семейство Фейбълман", "Тар" ("Лидия Тар"), "Топ Гън: Маверик", "Идиотският триъгълник" и "Жените говорят".



Победителите във всички категории ще бъдат обявени на самата церемония. През миналата година някои категории бяха изнесени в предварителна церемония, което предизвика ропот сред част от членовете на Академията за кинематографично изкуство и наука.



Стана ясно, че Риана ще изпее номинираната за "Оскар" песен "Lift me Up" от филма "Черната пантера: Уаканда завинаги" на шоуто, но все още не е потвърдено, че Лейди Гага ще участва на живо с "Hold My Hand" от "Топ Гън: Маверик".



Фаворит сред номинираните филми е "Всичко навсякъде наведнъж" с 11 номинации. С 9 номинации е "Баншите от Инишерин". Сред актрисите очаквани победителки в категорията за главна роля са Мишел Йео ("Всичко навсякъде наведнъж") и Кейт Бланшет ("Тар"). Победителят при мъжете е малко по-оспорван. Очакванията са на страната на Брендън Фрейзър за "Китът", Колин Фарел за "Баншите от Инишерин" и Остин Бътлър за "Елвис".



Ако Стивън Спилбърг спечели "Оскар" за "Семейство Фейбълман", това би била третата му статуетка за най-добър режисьор.



Най-голямото противоречие през тази година е номинацията на Андреа Райзбъро за главна женска роля за "Лесли".



През тази година нито една жена не е номинирана за най-добър режисьор.



Зрителите няма да видят Уил Смит на церемонията. След плесницата, която той удари на Крис Рок на миналата година, Смит е със забрана да присъства на наградите "Оскар" за срок от 10 години.