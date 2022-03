© "Скорпиънс" в момента са в Лас Вегас, където ще имат серия от концерти. Това, което привлече вниманието е смяната на част от текста на култовата песен "Wind of Change" ("Вятърът на промяната").



Текстът е сменен с такъв в подкрепа на Украйна и украинския народ. Оригиналната песен е вдъхновена от голямата промяна в СССР и т.нар. перестройка, с падането на Берлинската стена през 1989 г., и като цяло с промяната в Източния блок.



"Wind of Change" винаги е била антивоенен химн. Сега немските машини са махнали ключови моменти от текста - Москва не се споменава, нито централния парк "Горки" в руската столица. Вместо това Клаус Майне пее "Now listen to my heart – it says Ukrainia". (Чуй сърцето ми сега, то казва Украйна).



Фронтменът на Scorpions обяви:



"Посвещаваме тази песен на смелите хора в Украйна. Тя призовава за мир и мисля, че тази вечер всички ние ще я изпеем по-силно от всякога". Впечатление прави и китарата на Матиас Ябс, която е в цветовете на украинския флаг.



Ето запис от изпълнението:





"Скорпионс" махнаха Москва и Горки от текста на най-великата си песен