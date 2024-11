Шер за един от мъжете си: Връзката ми с него бе трудна за разбиране

© Точно какато много други звезди и Шер реши да се поизтупа от прахта и да напомни отново за себе си, издавайки биографична книга. Премиерата на Cher: The Memoir, Part One, бе вчера, 19 ноември, и сега наистина всички говорят за 78-годишната певица и не очакваните признания, които прави.



В книгата изпълнителката на "Strong Enough" говори за пръв път толкова откровено за брака си със Сони Боно, който продължава от 1964 до 1975 г. И, оказва се, това е един от най-трудните периоди в живота й, точно както и не особено щастливото й детство.



Шер го описва като свой "защитник", който е влязъл в живота й с желанието да подпомогне соловата й кариера. И наистина успява да го направи. Но когато двамата стават двойка, а след това и съпрузи, отношенията им стават все по-сложни. Тя споделя, че така и не е могла да го разбере, да разбере държанието й към нея, и това много я е боляло. Дотолкова, че в последната година от брака им е била сигурна, че не може повече, защото това просто я убива.



"Връзката ми със Сони е трудна за разбиране, защото и на мен самата ми беше трудно да я разбера. Дори да му бях наистина ядосана, имаше една връзка, която не може да се разруши. Дори когато той ми взе всичките пари", признава тя за бившия си, когото нарича "произведение на изкуството".



В книгата си Шер говори и за това, че нейният "брак без любов" неведнъж е я хвърлял в размисли дали да не сложи край на живота си. И единият път е била на крачка от това да скочи от прозореца на хотелската си стая в Лас Вегас.



Това се случва, когато двамата са на върха на славата и имат поредното си участие в Града на греха. Тогава изпълнителката за пореден път осъзнава, че нейният съпруг винаги ще поставя бизнеса и кариерата си пред нея и това я кара да се чувства "раздразнена, уплашена и в капан".



Така тя застава на ръба на балкона и й изглежда наистина привлекателна идеята да направи една крачка напред и просто да изчезне от всичко. А единственото, което я спира да се хвърли, е мисълта за майка й, сестра й и другите й близки и за начина, по който ще ги накара да се почувстват с тази своя постъпка, пише Page Six.



А последният път, когато е отново на ръба на балкона, решава, че вместо да слага край на живота си, може просто да напусне мъжа си. Но и преди това му е споделяла това свое желание, без той да се трогне особено. Затова този път използва друга тактика и му казва, че иска да спи с друг. Това е последвано от двучасово мълчание.



Друга голяма пречка пред тази бурна любов е била възрастовата им разлика от 11 години в полза на Боно, която майката на певицата никак не е одобрявала и дори е искала да го прати в затвора - защото дъщеря й тогава още не е била пълнолетна и дори го е лъжела за годините си. И вероятно затова от тогава предпочита да излиза с по-млади от нея мъже, пише Business Insider.



Оказва се, че Сони Боно успява да върже Шер и с доста неизгоден за нея договор, свързан с музикалните й изяви. Но тогава тя е млада и наивна и дори не прочита на какво се съгласява, което й носи сериозни финансови загуби. Така певицата се оказва просто служител на заплата в компанията Cher Enterprises. И това е поредната причина тази връзка да я остави по-скоро с разбито сърце и загубена вярва в любовта, предаде lifestyle.bg.