© Този сезон ще бъде счупен рекорда за най-голяма спечелена сума! Това бе обявено в кратък анонс по bTV за най-популярната играна на знания "Стани богат".



Новите епизоди започват в средата на септември, а водещ ще бъде пак актьорът Михаил Билалов. Предаването отново ще е от понеделник до петък от 18:00 часа.



"Стани богат" е първият международен формат, реализиран в България, и е версия на британския оригинал "Who Wants To Be A Millionaire". Той стартира на 12 май 2001 г. и бързо се налага като един от най-обичаните в българския ефир. През годините се развива непрестанно и днес е символ на качествено телевизионно съдържание и гарантирано забавление чрез споделяне на знание.



"Стани богат" неслучайно е най-успешната телевизионна игра в световен мащаб от появата си на 4 септември 1998 г. в Англия. Малцина знаят, че форматът, създаден от Дейвид Бригс, Майк Уайтхил и Стивън Найт, първо е реализиран като радиоигра. Телевизионната версия на шоуто е изключително популярна, защото изпитва интелектуалните качества на участниците си, като същевременно запознава аудиторията с интересни факти.



Нагледно това бе показано от режисьора Дани Бойл във филма му "Беднякът милионер" (2008 г.), спечелил 8 награди "Оскар". В него на стола на богатството сяда сиракът Джамал Малик от Мумбай, който успява да отговори на всички въпроси. Те според правилата на играта се усложняват с всяко следващо ниво дотолкова, че всеки победител в "Стани богат" става национално известен заради знанията си.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.