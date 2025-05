Преди 79 г. в семейството на арменец и полуфранцузойка полуиндианкa се ражда Шерилин Ла Пиер Саркисян

© На 20 май през 1946 г. в малкото градче Ел Сентро – Калифорния, в семейството на арменец и полуфранцузойка-полуиндианкa се ражда звезда. Нейното име е Шерилин Ла Пиер Саркисян. Не след дълго, благодарение на харизматичния ѝ чар, артистизъм и неподражаем глас, всички ще я запомним като Шер. Когато бъдещата певица е на невръстна още възраст, баща напуска семейството, оставяйки майка - актрисата Джорджия Холта, да се грижи сама за дъщеря си.



Как Шерилин Саркисян се превърна в Шер



От малка Шер мечтае да тръгне по стъпките на майка си и да покори един ден голямата сцена на Холивуд. Едва 16-годишна тя напуска родния си град и смело се впуска по дългия и нелек път към славата. Скоро след като се установява в Лос Анджелис, целеустремената авантюристка се влюбва в 27-годишния музикант и композитор Салваторе Боно – Сони. Две години по-късно двамата сключват брак. Плод на любовта им е дъщеря им Честити, която се ражда през 1969 г. след четири спонтанни аборта на Шер. Двамата правят свое собствено тв шоу, което се превръща в едно от най-успешните в историята на американската телевизия - "Часът на Сони и Шер“ по CBS. По време на съвместния си живот те създават 13 плочи заедно, които биват продадени в милиони копия по света и които не спират да оглавяват музикалните чартове. Песента им I got you babe успешно се конкурира с песните на Бийтълс и Елвис Пресли и печели номер едно във всички класации. През 1964 г. Шер издава и първия си самостоятелен хит – All a really want to do.



През 1974 година, след 11 години брак, дуетът на сцената и в живота е разтрогнат. Само три дни след развода си със Сони, Шер се омъжва за рок музиканта Грег Олман, от когото има син – Илайджа Блу. Пристрастеността на музиканта към хероина и алкохола обаче става повод за раздялата им само девет дни след вричането им във вярност един на друг.



Мъжете в живота на Шер



Сред прочутите мъже, с които певицата е имала интимни взаимоотношения, са Том Круз, Вал Килмър, Джийн Симънс от KISS, Уорън Бийти, Ричи Самбора от "Бон Джоуви“, Ерик Клептън продуцентът Дейвид Гефън и още дузина не толкова известни имена.



Модна икона



След като легендарният дует Шер и Сони се разпада, ослепителната изпълнителка се отдава на абсолютно самостоятелна кариера. Следват изявите ѝ не само на музикалната сцена, но и в студиото на нейно собствено комедийно шоу за телевизията. Шер не остава безразлична и към модните тенденции. Същинска фурия на сцената, за нея вече работят най-известните световни дизайнери. На един от концертите си Шер сменя около 40 тоалета. Така постепенно неуверената и семпла провинциалистка се превръща в същинска модна икона и идол за милиони фенове по света.



В епохата на хипитата нейната екзотична външност бързо идва на мода. ''В началото не бях уверена в нищо, защото знаех, че от огледалото не ме гледа синеока блондинка, каквато винаги ми се е искало да бъда'', признава за миналото си Шер.



Звездна кинокариера



През 80-те години Шер доказва на света, че освен певица, може да бъде и великолепна актриса. Звездната ѝ кинокариера стартира с признатата роля в режисираната от Робърт Олтман бродуейска пиеса - "Come back to the five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean". За изпълнението си във филмите "Silkwood" и "Mask" Шер е номинирана за Оскар и Златен глобус, а през 1987 г. печели златната статуетка за най-добра женска роля във филма "Лунатици“.



Още успехи за Шер



След известен спад в кариерата на музикалното поприще Шер се завръща с гръм и трясък пред света с песента ''Believe''. С нея оглавява всички възможни класации и печели куп награди, включително Грами. Година по-късно (през 1999-а) тя се снима в успешната драма ''Чай с Мусолини''. Идва ред на невероятния успех на дуета с Ерос Рамацоти, с когото записват песента ''Piú che puoi''.



През 2002 г. Шер тръгва на своето "прощално" тригодишно турне, по времето на което изнася над 250 концерта, като приходите от тях достигат 250 милиона долара. През 2008 г. тя отново се завръща към музикалната сцена и в продължение на 3 години изнася над 300 шоу-спектакъла в "Caesar's Palase", Лас Вегас. Следва още едно интересно превъплъщение на певицата – участието й във филма ''Бурлеска", където си партнира с Кристина Агилера. За песента й към него - ''You heaven't seen of last to me", Шер е удостоена със ''Златен глобус''.



Шер е първата холивудска звезда, която открито говори за своите пластични операции. Не е тайна, че бюстът е увеличен, формата на носа е променена, както и фактът, че няколко нейни ребра са премахнати, в устните ѝ е инжектиран колаген, претърпяла е нееднократни инжекции с ботокс, повдигане на клепачите, лифтинг на лицето и шията. Говори се, че към услугите на пластичната хирургия Шер е прибягвала над 50 пъти.



Шер е едно от малкото звездни величия, които не се страхуват да признаят, че се ужасяват при мисълта за старостта, пише woman.bg. ''Имам мечта – никога да не остарея. Старостта ден след ден взима от красотата ми, а това трудно може да бъде понесено от всяка една жена."



За финал ви поднасяме шепа от бисерната колекция нейни цитати:



"Не знам какво друго щях да бъда, ако не бях това, което съм. Аз съм такава, каквато съм."



"Мъжете са лукс. Не необходимост."



"Проблемът на някои жени е, че започват да се вълнуват от някого, който не представлява нищо особено, а след това се омъжват за него."



"Жените са истински архитекти на обществото."



"Живейте, живейте! Старостта наближава."



"Съпрузите са като пожари - излизат, когато останат без надзор."