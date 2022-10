Познахте ли я? Направиха Барби с нейния лик

© Компанията за играчки Mattel създаде кукла Барби по подобие на легендата на поп и рок музиката Тина Търнър. Поводът е 40-ата годишнина на хитовата ѝ песен "What's Love Got To Do With It", съобщава Reuters.



Куклата носи тоалет, вдъхновен от видеоклипa към песента - черна мини рокля, съчетана с дънково яке и характерната за Тина прическа.



"За мен е чест да приветствам моята Барби и да запозная повече деца с моето пътуване през живота“, каза 82-годишната Търнър в изявление.