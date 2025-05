Почина известен американски режисьор

© Джеймс Фоли е починал на 6 май 2025 г. в Лос Анджелис на 71-годишна възраст след продължителна борба с мозъчен тумор.



Фоли е известен с режисурата на филми като Glengarry Glen Ross (1992), Fear (1996) и продълженията на Fifty Shades of Grey — Fifty Shades Darker (2017) и Fifty Shades Freed (2018). Той също така режисира епизоди на сериали като House of Cards, Billions и Twin Peaks. В началото на кариерата си работи с Мадона, режисирайки музикални видеоклипове като "Papa Don't Preach" и "Live to Tell", както и филма Who's That Girl (1987).



Фоли е роден на 28 декември 1953 г. в Бруклин, Ню Йорк. Започва кариерата си с филма Reckless (1984) и бързо се утвърждава като режисьор с разнообразен стил, обхващащ драми, трилъри и романтични филми.



Неговата работа се отличава с внимание към психологическите и емоционалните аспекти на персонажите.