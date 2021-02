Почина Хал Холбрук

© Американският актьор Хал Холбрук, известен с ролята на Марк Твен, почина на 95 години, съобщи Ройтерс. Холбрук е починал на 23 януари в дома си в Бевърли хилс, но чак сега става известно за широката общественост .



Извън театралната сцена, Холбрук гради реномето си предимно в телевизия - паметни са неговите роли в сериалите на NBC "The Bold Ones: The Senator" (1970 - 1971) и "Линкълн" (1974 - 1976), както и в телевизионния филм на ABC "Pueblo" (1973). До 2015 г., за 49 години снима и в 49 кинофилма след първата си роля в драмата на Сидни Лъмет "Групата" (1966 г.)



Роден в семейството на танцьорка, но изоставен с двете си сестри от родителите си, двегодишният Хал е отгледан от баби и дядовци. По време на Втората световна война служи в пехотата на канадския остров Нюфаундленд, където играе в театрални постановки, а през 1948 г. завършва университета Denison в Гранвил, Охайо с проект за писателя Марк Твен.



Холбрук прави от проекта си моноспектакъл през 1954 г., който след 1956 г. се играе под името "Mark Twain Tonight" във вариететното шоу на Ед Съливан по телевизия CBS. Към 2005 г., включително при турнета, шоуто е играно над 2 000 пъти. През 1966 г. Холбрук вече играе и на Бродуей. Сред театралните му проекти са "Чичо Ваня", "Крал Лир", "Венецианският търговец", "Смъртта на търговския пътник" и други.



В личния си живот има три брака (вдовец с актрисата Дикси Картър от 2010 г.) и 3 деца, а извън ангажиментите си в Холивуд живее в дома на покойната си съпруга в Маклеморсвил, Тенеси.



През 2008 г., когато е на 82 години, Холбрук става най-възрастният номиниран за награда "Оскар" за ролята в "Сред дивата природа".