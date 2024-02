Отиде си един от големите кънтри изпълнители

© Кънтри музикантът Тоби Кийт е починал на 62-годишна възраст вчера. Това стана ясно от съобщение, публикувано на уебсайта му.



Преди време Кийт разкри, че е диагностициран с рак на стомаха - битка, която той нарече "изтощителна".



В изявлението се казва, че той е "водил битката си с грация и достойнство".



Оставяйки зад гърба си над 30-годишна кариера, музикантът издава много хитове, включително Who's Your Daddy и Made in America. Той има две дъщери и един син, както и четири внучета.



Кийт сподели, че е лекуван чрез химиотерапия, радиация и операция за рака си. Той каза, че се чувства "удобно, каквото и да се случи“ с болестта му.



Родом от Оклахома, той е работил в нефтени полета и като полупрофесионален играч на американски футбол, преди да изгрее като музикант през 90-те години.



Дебютният му сингъл Should've Been a Cowboy, издаден през 1993 г., се превръща в хит номер едно. Песента романтизира каубойския начин на живот с препратка към пеещите каубои Джийн Отри и Рой Роджърс.



По-късните албуми включват Blue Moon, Pull My Chain и Unleashed.



Песните на Кийт често се позовават на патриотични теми, най-видно в песента Courtesy of the Red White and Blue (The Angry American), пусната малко след атентатите от 11 септември, която бе разкритикувана за текста си, възприеман от някои за шовинистичен.



Песента е критикувана и от колеги - кънтри групата Dixie Chicks. Враждата продължи няколко месеца, преди Кийт да обяви, че има "много по-важни неща“, върху които да се съсредоточи.



През годините той свири на събития за няколко американски президенти, включително Джордж Буш. Барак Обама и Доналд Тръмп. Г-н Тръмп награди Кийт с Национален медал на изкуствата през 2021 г.