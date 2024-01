Най-популярните казино игри – шансове за печалба, които те предлагат

© В последните години развлекателната индустрия придоби големи мащаби благодарение на модернизациите и навлизането в уеб пространството. Все повече компании инвестират в дигитални платформи, които са достъпни за лица над 18-годишна възраст. Ако и Вие сте решени да се потопите в света на отговорното забавление, намерете най-добрите онлайн казина на тази страница и се регистрирайте в едно или повече от тях.



Изборът на сайт за игри има тънкости и не е толкова лесен, колкото изглежда отстрани. Освен че трябва да се съобразите с издадените лицензи, сигурността, разплащанията и справедливостта на правилата, важно е да проучите списъците с хазартни продукти. Колкото по-голямо е количеството им, толкова повече шансове за печалба се разкриват пред Вас.



В каталозите на реномираните оператори присъстват хиляди софтуери, но не всички се оказват привлекателни за цялата аудитория. Малка част от тях се превръщат в хитове и акумулират основен дял от потребителските залози. Ето кои игри печелят всеобщото одобрение и се нареждат на челните позиции в казино класациите.



Класически слот машини



Колкото и време да минава, казино играчите остават пленени от магията на класическите ротативки. Към тази категория се причисляват разработки, в които присъстват плодови символи и няма сложни функционалности. Сред най-именитите заглавия, които генерират множество залози, са: 40 Super Hot; Flaming Hot; 20 Burning Hot; Shining Crown и други.



Участвайки в казино игри от този тип, получавате ниска волатилност, тоест съставяте редовни комбинации с еднакви елементи. Освен това прогнозната възвръщаемост е в порядъка на 95-96%, което е високо число и гарантира минимално преимущество на казиното.



Европейска рулетка



Когато стане въпрос за казино игри с повече шансове за печалба, рулетката веднага изскача на преден план. Тя е динамична, лесна за разбиране и може да се играе както във виртуален режим, така и на живо срещу дилър – изборът е във Ваши ръце.



Причината, поради която мнозина ѝ обръщат внимание, е възвръщаемостта. Европейската рулетка има 97.3% RTP, докато американската версия е с по-нисък процент поради наличието на още един зелен сектор.



Играта на рулетка е масово разпространена също, защото не изисква познания и прилагане на сложни стратегии. Единствената задача на играча е да постави чипове в желания сектор, който смята, че ще бъде печеливш. Например, ако се колебаете между две числа, слагате чиповете на линията, която ги разделя и автоматично активирате залога си.



Blackjack (21) с традиционни правила



Вече няколко столетия блекджекът е една от най-обичаните хазартни игри. Факторите зад грандиозния успех са много, но най-важни са разбираемите правила и високата възвръщаемост.



Има два варианта за игра на блекджек онлайн. Единият е да се съревновавате срещу софтуер (компютър), а другият – да се борите срещу истинско крупие. Естествено, втората опция е по-забавна и се предпочита от мнозинството.



Как се играе blackjack? Първо, сядате на маса и оразмерявате залога, съобразявайки се с лимитите на казиното. Впоследствие получавате две карти от дилъра, които са обърнати с лице нагоре. Той раздава също две на себе си, но едната от неговите остава скрита. Вашата задача е да формирате сбор, който е по-висок от този на раздаващия, но без да надвишавате 21.



Изплаща се коефициент 1:1, ако победите дилъра. В случай че още с първите две карти съставите комбинация от 21 (blackjack), ставката е 3 към 2.



Според изчисления играта с карти притежава възвръщаемост (RTP), чиято стойност е около 99%. Дори при коректно прилагане на изпробвани стратегии шансовете за успех доближават 100%, тоест казиното има нищожно преимущество.



Monopoly (Монополи) на Живо



Едва ли има човек, който не е чувал за бордовата игра “Монополи". Тя е разпространена в цял свят и е подходяща за различни възрасти.



Преди години Evolution Gaming създаде хазартен прототип на играта, достъпен за лица над 18 години. Участието в него се осъществява само с реални пари, затова са нужни регистрация и депозит в легално казино.



След като заредите играта, ще се наложи да изчакате началото на идния рунд, ако в момента тече теглене. Водещият в студиото завърта колело и в зависимост от печелившия сектор, се определя множителя, който се умножава по облога, или се влиза в бонус игра.



Разбира се, бонусът е любим на мнозина, защото носи по-голяма тръпка и повече печалби. Мистър Монополи се движи по пътеката с наградите и спира там, където са отредили заровете, за да се уточни какво печелят играчите.



Математически проучвания показват, че възвръщаемостта на Monopoly Live варира от 91.30% до 96.23%.



Сделка или Не (Deal or No Deal)



Кой не е гледал телевизионната игра “Сделка или не"?! Нейният формат е забавен, държи под напрежение зрителите, а участниците печелят парични награди.



Вече няколко години играта има еквивалент в онлайн казината. Deal or No Deal може да се открие в повечето платформи на световния пазар, а най-популярната версия е тази на Evolution Gaming, чието RTP е над 95%.



Първоначално играчът участва в предварителен кръг и ако го премине успешно, се класира за основния етап. В него се отварят по няколко кутии, а банкерът изпраща оферти на база останалите суми.



Максималната печалба, която може да се завоюва от “Сделка или не" в казината, е 500 пъти по поставения залог. Например, ако рискувате 5 лв., най-големият възможен успех ще бъде 2500 лв.