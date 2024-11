Модел и тв звезда става на 29 години

© Честит рожден ден на красивия модел и телевизионна звезда Кендъл Никол Дженър. Тя става известна в риалити шоуто Keeping Up with the Kardashians, в което участва в продължение на 20 сезона и почти 15 години от 2007 до 2021 г.



Кендъл е част от нововъзникналото модно движение "Social Media Modelling“ от Harper's Bazaar и "ерата на Instagirl“ от Vogue. След като работи за рекламни кампании и се снима в различни фотосесии, моделът направи пробив през 2014, като позираше на подиумите на висшата мода по време на седмицата на модата в Ню Йорк, Милано и Париж.



Кендъл е родена в Лос Анджелис, Калифорния в семейството на бившия олимпийски десетобоец Брус Дженър и телевизионната личност Крис Дженър. Тя има по-малка сестра, Кайли и още осем роднини. От страна на баща си, Кендъл е полусестра на Бърт Дженър, Кейси Дженър, Брандън Дженър и Сам Дженър. От страна на майка си, тя е полусестра на Кортни, Ким, Клои и Роб Кардашиян. Кендъл посещава училище Sierra Canyon, като преминава в домашно обучение заедно със сестра си Кайли. Моделът завърша училище през 2014.



Дженър започва да се занимава с професията си, когато е на 14-годишна възраст, когато Wilhelmina Models подписва договор с нея на 12 юли 2009. Първата работа на Кендъл като модел е в кампанията на Rocker Babes With A Twist за Forever 21 през декември 2009 и януари 2010. Тя е включена в Teen Vogue Snapshot на 19 април 2010. През септември 2011 тръгва за Шери Хил по време на модната седмица на Mercedes-Benz. До края на 2012 Дженър беше на корицата на American Cheerleader, Teen Prom, Looks, Raine, GenLux, Flavour Magazine, GoGirl и австралийското Miss Vogue. Тя моделираше и за кампании на бански.



През април 2013 Дженър е на корицата на арабското Harper's Bazaar. На 21 ноември подписа договор с The Society Management. През пролетта на 2014 тя присъстваше на седмицата на модата в Ню Йорк, Лондон и Париж. През май 2014 моделът направи социалния си дебют на New York City Met Ball и на филмовия фестивал в Кан. През юни 2014 е включена в интервю и става част от кампанията на Givenchy. През юли 2014 Карл Лагерфелд избра Кендъл да позира в Париж за Chanel. През август тя е на корицата на списание LOVE, където беше представена като "момичето на сезона“ от главния редактор Кати Гранд. През септември Кендъл два пъти е на корицата на Teen Vogue.



През септември 2014 позираше в Ню Йорк за Donna Karan, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger и Marc Jacobs, в Милано за Fendi, Ports 1961, Bottega Veneta, Pucci и Dolce & Gabbana и в Париж за Sonia Rykiel, Balmain, Givenchy и Chanel. Дженър участва в тематично събитие за Chanel заедно с Жизел Бюндхен и Кара Делевин. През декември Дженър и Делевин позираха в Залцбург. На 15 ноември 2014 е обявена за новото лице на Estée Lauder. В рамките на три дни след обявяването, акаунта на кампанията инстаграм придоби 50 000 нови последователи. Кендъл е включена в реклама за спиралата Little Black Primer и парфюма Modern Muse Le Rouge. На 26 ноември 2014 тя е добавена в списъка топ 50 на моделите и е поставена на номер едно в списъка им в социалните мрежи: Дженър се класира под номер 1 като най-следваният модел във фейсбук и инстаграм и под номер 2 като най-следваният модел в туитър след Тайра Банкс. През декември 2014 Кендъл е обявена за втория най-търсен модел в гугъл в света.



През януари 2015 Дженър е на корицата на индонезийското Maire Claire. На 8 януари тя получава първата си самостоятелна работа пролетната кампания на Марк Йакобс. През същия месец е включена в кампания на Карл Лагерфелд и в шоу на Chanel за седмицата на модата в Париж. Кендъл позираше с есенно-зимната колекция на седмицата на модата в Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж. През март 2015 тя подписа договор и стана новото лице на Calvin Klein Jeans. През април моделът се появи на кориците на Harper's Bazaar и GQ и е включена в кампанията на Fendi заедно с ангела на Виктория Сикретс Лили Доналдсън. През май Кендъл е обявена за новото лице на Penshoppe и участва в кампанията за очила на Карл Лагерфелд. През юни носеше пет различни тоалета, докато позираше на модното шоу Dosso Dossi в Анталия, Турция и се появи на корицата на китайското Vogue заедно с актьора Крис Ву. През юли сестрите Дженър са включени в кампанията на Balmain заедно с Джиджи и Бела Хадид и Джоан и Ерика Смолс. През същия месец моделът е включена в списание LOVE с Бела Хадид и Суки Уотърхаус.



През септември 2015 Дженър е на корицата на списание Vogue в Япония и Франция и позира в Ню Йорк за Живанши Диан фон Фюрстенберг, Марк Йакобс и Майкъл Корс. През октомври моделът прави своя дебют на седмицата на модата в Шанхай, но тя отменя ангажиментите си, за да посети боледуващата Ламар Одъм в Лас Вегас. При завръщането си към работата Дженър е включена във Vogue, във видео на Balmain за тяхната ноемврийска колекция и позираше заедно с Джордан Дън и Джиджи Хадид на модно шоу в Ню Йорк. Джон Пфайфър резервира място на Кендъл в шоуто на Виктория Сикрет за 3 ноември 2015. Шоуто бе записано в 69th Regiment Armory в Ню Йорк на 10 ноември и се очаква да се излъчи на 8 декември. Дженър заснема фотосесия по мотиви на "Алиса в страната на чудесата“. През декември Кендъл снима няколко рекламни клипове за календар на списание LOVE и за корицата на януарския брой на бразилското издание на списание Vogue за 2016. На 30 декември 2015 моделът пише в своя уебсайт, че е приета в болница поради изтощение и преумора.