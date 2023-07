© виж галерията Sofia24.bg ще ви разкаже за Ноа Уайли, който влезе в кожата на доктор Джон Картър от "Спешно отделение" и спечели с тази роля милиони фенове по целия свят. Актьорът е също така продуцент, носител на награда "Сатурн“ и четири награди на "Гилдията на филмовите актьори“. Американецът е номиниран за три награди "Златен глобус“ и пет награди "Еми“. Той е известен със страхотно си представяне в ролята на доктор Джон Картър в култовия сериал "Спешно отделение", но и с незабравимата си роля в сериала "Падащи небеса“ като Том Мейсън.



Ноа е роден на 4 юни 1971 година в Лос Анджелис. През 2000 година той се жени за Трейси Уарбин, с която се развежда през 2010 година. Втората му съпруга се казва Сара Уелс. Тяхната любовна история започна през 2011 година, а две години по-късно двамата оповестиха годежа си. Сватбата се състоя на тайна церемония в ранчото им в Санта Барбара, Калифорния. Младоженците прекараха медения си месец в Париж. Връзката на Ноа Уайли и Сара Уелс започна през 2011 г. Актьорът има зад гърба си един провален брак с гримьорката Трейси Уорбин. Двойката се раздели през 2009 г. От брака си с Уорбин Ноа Уайли има син Оуен и дъщеря Одън.



Звездата на сериала "Спешно отделение“ също е известен и с ролите си на Флин Карсен във франчайза "Библиотекарят“, включително три телевизионни филма "Библиотекарят: Търсене на копието“ (2004), "Библиотекарят: Завръщане в мината на цар Соломон“ (2006) и "Библиотекарят: Проклятието на чашата на Юда“ (2008), след което се завръща за телевизионния сериал (2013–2018) и Том Мейсън в телевизионния сериал Falling Skies (2011–2015). Той се появява във филми като A Few Good Men (1992), Pirates of Silicon Valley (1999), Donnie Darko (2001) и W. (2008).



Бащата на Уайли е евреин (с руско-еврейски произход), докато майка му е член на епископалната църква в САЩ. Родителите на Уайл се развеждат в края на 70-те години и майка му по-късно се омъжва за Джеймс К. Кац, филмов реставратор [6] с три свои деца от предишен брак. Бабата и дядото на Уайл по бащина линия, Едит и Франк Уайл, основават Музея на занаятите и народното изкуство в Лос Анджелис, а дядо му също основава Wyle Laboratories.[7] Едит Р. Уайл е експресионистка художничка, която също създава The Egg and The Eye, кафене и магазин в квартал Miracle Mile в Лос Анджелис.



Уайл получава образование в The Thacher School в Охай, Калифорния, и завършва през 1989 година. Той участва в програма за театрални изкуства в Северозападния университет след първата си година в гимназията и се появява в гимназиални пиеси. Ноа печели награда за пиеса, която самият той е написал. След дипломирането си учи при учителя по актьорско майсторство Лари Мос, докато живее в малък апартамент на булевард "Холивуд".