Легендарните OPETH ще разтърсят българската публика

© Метъл групата OPETH се завръщат в България тази есен. Музикалните гиганти ще свирят в София на 10 октомври в зала Asics Arena като акцентът в програмата ще падне върху албума им The Last Will and Testament (2024). Обиколката на бандата стартира на 29 септмври, в Германия, става ясно от публикация от Facebook.



Билетите за всички дати от турнето ще бъдат пуснати в продажба на няколко етапа. На 26 февруари 2025 г. регистрираните в сайта на Opeth, ще получат специален код, с който ще могат да закупят билети в рамките на 48 часа.



На 27 февруари 2025 г. последователите на Opeth в Spotify ще получат от официалния канал на групата код за предварителен достъп и ще могат да се възползват от 24-часов ексклузивен период за закупуване на билети.



На 28 февруари 2025 г. билетите ще бъдат достъпни в системата на Еventim за всички фенове без кодове и ограничения.