Легенда на 73 издаде доста интимни тайни от сексуалния си живот в момента

© 73-годишната актриса Джейн Сиймор, известна с ролята си на момичето на Бонд от филма "Live and Let Die" (1973), сподели, че сега прави най-добрия секс в живота си.



Тя заяви пред Page Six: "Животът продължава и не мисля, че има срок на годност за жените, освен ако те не изберат това. Много хора питат "Не ти ли се иска да си по-млада?“. Ами не, защото съм натрупала толкова много опит, имала съм толкова богат живот и съм създала толкова много приятели и толкова много необикновени преживявания. Животът ми сега е много пълен и се надявам да съм по-мъдра".



Актрисата от "Доктор Куин лечителката" разкри по-рано тази година, че обича да се среща с приятеля си, 74-годишния музикант Джон Замбети, заради лудориите им в спалнята.



В есе за дигиталния брой на Cosmopolitan "Секс след 60" тя казва:



"Сексът в момента е по-прекрасен и страстен от всичко, което си спомням, защото се основава на доверие, любов и опит. Сега познавам себе си и тялото си, а Джон е имал своите преживявания в живота си – това не се получава, когато си по-млад".



Джейн, която има четири деца, е била омъжена четири пъти – за Майкъл Атънбъро от 1971 до 1973 г., за Джефри Планер от 1977 до 1978 г., за Дейвид Флин от 1981 до 1992 г. и за Джеймс Кич от 1993 до 2015 г., припомня БГНЕС.