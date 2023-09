© WWE Си Джей Пери, известна като Лана в средите на кеча, се завърна на ринга. Русата красавица, която е жена на българския кечист Мирослав Барняшев, му помогна при нов успех в развлекателния спорт.



Българинът, който е популярен като "Миро" от AEW и "Русев" WWE, спечели срещу машината за победи Пауърхаус Хобс на мегашоуто AEW All Out 2023.



Събитието се проведе в "United Centre" в Чикаго, Илинойс, САЩ пред пълни трибуни.



Мачът на Миро беше от главните и продължи 15:34 минути. Двамата направиха много красив и равностоен двубой, в който феновете на няколко пъти скандираха "This is awsome!" ("Това е страхотно!").



В крайна сметка до успеха стигна българинът с хватката си за предаване. Малко след това Хобс подаде ръка на Миро. Нашенецът я прие, но това се оказа постановка и чернокожият кечист отново атакува нашата звезда.



В този момент се появи Лана, което изненада феновете в залата (никога п реди това не се беше явявала на ринга на All Elite Wrestling, защото след напускането й на WWE, имаше клауза да не се показва в конкуренти компании). Тя се качи на ринга и удари Хобс със стол в гърба. Миро направи същото и точно когато двамата с Лана трябваше да вдигнат победоносно ръцете си, Миро напусна, огорчен, че жена му се намеси.



Дали ще видим заедно на ринга отново един от най-силните тандеми между мъж и жена в развлекателния спорт, предстои да разберем.