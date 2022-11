Кралицата на Коледа Марая Кери с признание за тежко детство

© Певицата Марая Кери, чиято песен "All I Want for Christmas Is You“ е емблематична за Коледа, призна, че е вманиачена по празника, заради тежкото си детство.



"Когато израснеш с объркан живот и тогава си в състояние да имаш тази трансформация, при която можеш да направиш живота си такъв, какъвто искаш да бъде - това е радост за мен“, каза 52-годишната изпълнителка пред списание "W“.



"Ето защо искам децата ми да имат всичко, което могат да имат. Искам да могат да разберат, че могат да бъдат всичко, което пожелаят. Хората си мислят, че съм имала живот на принцеса или нещо подобно, но това не е така“, добави тя.



Още през 2020 г. в мемоарите си Кери разкри, че детството й е било изпълнено с насилие. Носителката на "Грами“ твърди, че по-големият й брат, Морган Кери, е бил толкова агресивен и жесток, че й се е наложило да вика полиция, след като той се опитал да пребие майка им.



Марая също твърди в мемоарите си, че по-голямата й сестра, Алисън Кери, я е упоила с цял валиум, когато е била само на 12 години, и я е оставила с едно от гаджетата си, което носело пистолет.