Известна актриса неузнаваема, след като бе диагностицирана с коварна болест

© Кристина Апългейт разкри, че е качила 20 килограма, откакто е диагностицирана с множествена склероза и сега се бори да ходи без помощта на бастун.



50-годишната актриса, която сподели диагнозата си през август 2021 г., разсъждава върху трудностите, които е изпитала, докато е снимала последния сезон на шоуто си в Netflix, Dead to Me, на фона на своята битка.



"Това е първият път, когато някой ще ме види такава, каквато съм. Качих почти 20 килограма. Не мога да ходя без бастун. Искам хората да знаят, че съм подготвена за всичко това“, призна изпълнителката в интервю за The New York Times.



Множествената склероза е заболяване, при което имунната система разяжда защитната обвивка на нервите и прекъсва потока на информация между мозъка и тялото.



Актрисата споделя, че е усетила ранните симптоми на болестта, но не им е обърнала внимание.