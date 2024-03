Голям талант с ангелски глас празнува днес

© Десислава Петрова Добрева, по-известна като Деси Добрева, е българска певица. През 2008 става една от 12-те финалисти на българския финал на Евровизия с песента Strong ("Силен“).



Деси Добрева е популярна певица с многобройни концерти в страната и чужбина. Родена е в град Варна, в семейството на инженери. Завършила е Училище по изкуствата "Добри Христов“, гр. Варна, със специалност "Класическо пиано“. Има Магистърски степени в специалностите "Поп и джаз пеене“ и "Музикална педагогика“ от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ в София. Завършила е и Berklee College of Music в Бостън, САЩ с пълно отличие и вписване в The National Dean’s List 2006 – 2007.



Деси Добрева става изключително популярна с участието си като певица в "Шоуто на Слави“, където постъпва с конкурс. Участвала е в съвместни проекти с Представителния гвардейски духов оркестър и БНР; с BalkanSky и Теодосий Спасов; с Валя Балканска; Иво Папазов – Ибряма; Нешка Робева и трупата "Нешънал Арт“; Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд; Лили Игнатова и спектакъла "Легендата“; "Комиците“; "България търси талант“; "Българската Коледа“; и авторския проект "Лудо Младо“, който представя българския фолкор в съвременна аранжировка с цел приближаването му до младото поколение; и много други.



Деси е пяла на едни от най-престижните сцени в България и света: НДК (София); Арена Армеец (София); Национален стадион "Васил Левски“ (София); Royal Albert Hall (Лондон); Astoria Hall (Лондон); авторски концерт в емблематичния джаз-клуб The Blue Note (Ню Йорк), Mann Auditorium (Тел Авив), Copernicus Theater (Чикаго), Harvard University (Бостън), Regent Theatre (Бостън), Berklee Performing Center (Бостън) и др.



Пяла е още в Русия, Словакия, Италия, Германия, Гърция, Турция, Малта, Беларус, Литва, Чехия, Румъния, Македония, Швейцария, Китай, както и ежегодни турнета в САЩ и Канада. Била е жури на национални и международни музикални конкурси. Участвала е в представления на Варненския драматичен театър "Стоян Бъчваров“ като актриса и вокалист.



Била е автор и водещ на тричасовото нощно шоу "Полет над нощта“ на Българската национална телевизия (БНТ). Заедно с доц. Валя Манолова е автор на учебник по музика за най-ранно обучение в детските градини